Ограничения на отстрел лис сняты

В охотничьих угодьях Тюменского и Исетского районов области на месяц сняли ограничения на отстрел лисиц и енотовидных собак.
Регулировать численность животных заставляет «необходимость предотвращения угрозы распространения болезней охотничьих ресурсов, нанесения ущерба здоровью граждан, объектам животного мира и среде их обитания».
Как сообщают в областном управлении по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира, отстрел лис и енотовидных собак без ограничений разрешен с 31 августа по 30 сентября 2013 г.
Виды орудий охоты регулируются требованиями, установленными Приказом Минприроды России от 16.11.2010 № 512 «Об утверждении Правил охоты» и постановлением губернатора Тюменской области от 30.11.2012 № 168 «Об определении в Тюменской области видов разрешенной охоты и параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях».