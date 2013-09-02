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Ограничения на отстрел лис сняты

2 сентября 2013, 16:33
В охотничьих угодьях Тюменского и Исетского районов области на месяц сняли ограничения на отстрел лисиц и енотовидных собак.

В охотничьих угодьях Тюменского и Исетского районов области на месяц сняли ограничения на отстрел лисиц и енотовидных собак.

Регулировать численность животных заставляет «необходимость предотвращения угрозы распространения болезней охотничьих ресурсов, нанесения ущерба здоровью граждан, объектам животного мира и среде их обитания».

Как сообщают в областном управлении по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира, отстрел лис и енотовидных собак без ограничений разрешен с 31 августа по 30 сентября 2013 г.

Виды орудий охоты регулируются требованиями, установленными Приказом Минприроды России от 16.11.2010 № 512 «Об утверждении Правил охоты» и постановлением губернатора Тюменской области от 30.11.2012 № 168 «Об определении в Тюменской области видов разрешенной охоты и параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях».

#Новости#Отстрел#Добыча охотничьих ресурсов#Охота#Дарья#Общество
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