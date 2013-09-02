Два абитуриента хотели поступить в универ по поддельным документам

Часть 3 статья 327 УК РФ — использование заведомо подложного документа предусматривает штраф в размере до 80 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до 2 лет. Именно такое наказание грозит 26-летнему тюменцу Ивану Кичко и 23-летнему жителю Мегиона Евгению Сергееву. В их отношении прокуратура Центрального округа г. Тюмени направила в суд уголовные дела.
Как сообщают в ведомстве, Кичко приобрел фиктивный диплом об окончании Тюменского политехнического колледжа и в июне с.г. предъявил его в приемную комиссию Тюменского государственного нефтегазового университета. Документ вызвал у комиссии подозрение, и она сообщила об этом в полицию. Подобные действия Евгения Сергеева также были пресечены приемной комиссией и полицией.
Прокуратура округа утвердила по данным уголовным делам обвинительные акты и направила материалы дел в мировой суд для рассмотрения по существу.