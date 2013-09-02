Два абитуриента хотели поступить в универ по поддельным документам

Как сообщают в ведомстве, Кичко приобрел фиктивный диплом об окончании Тюменского политехнического колледжа и в июне с.г. предъявил его в приемную комиссию Тюменского государственного нефтегазового университета. Документ вызвал у комиссии подозрение, и она сообщила об этом в полицию. Подобные действия Евгения Сергеева также были пресечены приемной комиссией и полицией.