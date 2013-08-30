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Опера «Аида» — на большом экране

30 августа 2013, 10:03
«Синема Парк DeLUXE» приглашает посмотреть на большом экране оперу нью-йоркского театра «Метрополитен-опера» под названием «Аида» в следующий вторник, 3 сентября. Показы знаменитых спектаклей в «Синема Парке» проходят в рамках Летнего театрального фестиваля.
Сюжет
Тюмень

Нынешняя постановка Сони Фрисселл впервые увидела свет в 1988 году. И сегодня именно к «Аиде» тянутся лучшие силы — на весь мир Метрополитен транслирует спектакль с участием самого харизматичного Радамеса наших дней Роберто Аланьи и самой царственной Амнерис Ольги Бородиной. В роли Аиды в Мет дебютирует украинская певица Людмила Монастырская, обладательница роскошного сопрано и сокрушительного актерского темперамента.

За дирижерским пультом — Фабио Луизи, главный дирижер Метрополитен.

Продолжительность приблизительно 220 минут. Исполняется на итальянском языке.

Открыты продажи и бронирование билетов: http://booking.www.cinemapark.ru/start/4/160441/

#Новости#Опера#Кино#Тюмень#Синема Парк#Ирина#Культура
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