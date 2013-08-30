Опера «Аида» — на большом экране

Нынешняя постановка Сони Фрисселл впервые увидела свет в 1988 году. И сегодня именно к «Аиде» тянутся лучшие силы — на весь мир Метрополитен транслирует спектакль с участием самого харизматичного Радамеса наших дней Роберто Аланьи и самой царственной Амнерис Ольги Бородиной. В роли Аиды в Мет дебютирует украинская певица Людмила Монастырская, обладательница роскошного сопрано и сокрушительного актерского темперамента.