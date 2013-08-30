Барнаульский епископ осудил преследование Pussy Riot

«Нам, когда-то „неформатной“ верующей молодежи восьмидесятых, такой настрой очень понятен», — заметил Чаплин. «Я рад, что Вы читаете Евангелие. И еще больше рад тому, что Вы понимаете: без жертвенности, без самоотвержения, без готовности отказаться от земного благополучия, даже от жизни, даже от понимания со стороны близких людей — невозможно по-настоящему провозглашать правду». Протоиерей посоветовал Толоконниковой попробовать найти «настоящую правду»: «Откройте сердце для [Божьего] закона, для настоящей правды. Не бойтесь ее. Попробуйте пожить по ней, приложив всю энергию Вашей души. Скоро Вы обретете физическую свободу. Вас окружат политики, интервьюеры, организаторы тусовок. Пусть и от них Вы будете внутренне свободны. Пусть ничто не помешает Вам увидеть настоящей правды, правды Христовой».