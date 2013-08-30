Барнаульский епископ осудил преследование Pussy Riot

О преследовании девушек епископ Сергий сказал в ответ на вопрос журналиста издания «Вечерний Барнаул», заметившего, что «сегодня вера всерьез испытывается на прочность конфликтами светских институтов с Церковью». Среди прочего, епископ отметил: «Не одобряю судилища над девчонками из панк-группы Pussy Riot. Не наказывать их надо было, а простить, отпустить и компенсировать ущерб, нанесенный за время преследования. Громкими процессами не укрепить авторитета ни Церкви, ни людей, от ее лица создавших такой прецедент».
Открытое письмо Всеволода Чаплина было опубликовано в блоге «Православная политика» и стало ответом на статью Толоконниковой в журнале «Новое время», где она рассуждает об искусстве самопожертвования и подчеркивает, что ей приносит удовольствие и свободу отказ «жить согласно правилам и ценностям захватившей нашу страну бюрократической охранительской машины».
«Нам, когда-то „неформатной“ верующей молодежи восьмидесятых, такой настрой очень понятен», — заметил Чаплин. «Я рад, что Вы читаете Евангелие. И еще больше рад тому, что Вы понимаете: без жертвенности, без самоотвержения, без готовности отказаться от земного благополучия, даже от жизни, даже от понимания со стороны близких людей — невозможно по-настоящему провозглашать правду». Протоиерей посоветовал Толоконниковой попробовать найти «настоящую правду»: «Откройте сердце для [Божьего] закона, для настоящей правды. Не бойтесь ее. Попробуйте пожить по ней, приложив всю энергию Вашей души. Скоро Вы обретете физическую свободу. Вас окружат политики, интервьюеры, организаторы тусовок. Пусть и от них Вы будете внутренне свободны. Пусть ничто не помешает Вам увидеть настоящей правды, правды Христовой».