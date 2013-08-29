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Жителя Заводоуковского района подозревают в изнасиловании падчерицы

29 августа 2013, 12:35
Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Заводоуковского района. Его подозревают в изнасиловании своей 14-летней падчерицы.

По данным следствия, 20 августа в 23 часа в одном из населенных пунктов Заводоуковского района подозреваемый будучи пьяным, применяя физическую силу, изнасиловал свою 14-летнюю падчерицу.

Девочка несколько дней, боясь агрессии со стороны отчима, никому ничего не рассказывала. Что с ней произошло, она смогла рассказать только своей бабушке, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Тюменской области.

Уголовное дело возбудил Заводоуковский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области. Жителя Заводоуковского района подозревают в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст.131 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 18-летнего возраста).

В ближайшее время следствие предъявит обвинение и изберет меру пресечения в виде заключения под стражу. Обстоятельства преступления устанавливаются, проводится сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

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