Жителя Заводоуковского района подозревают в изнасиловании падчерицы

По данным следствия, 20 августа в 23 часа в одном из населенных пунктов Заводоуковского района подозреваемый будучи пьяным, применяя физическую силу, изнасиловал свою 14-летнюю падчерицу.
Девочка несколько дней, боясь агрессии со стороны отчима, никому ничего не рассказывала. Что с ней произошло, она смогла рассказать только своей бабушке, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Тюменской области.
Уголовное дело возбудил Заводоуковский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области. Жителя Заводоуковского района подозревают в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст.131 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 18-летнего возраста).
В ближайшее время следствие предъявит обвинение и изберет меру пресечения в виде заключения под стражу. Обстоятельства преступления устанавливаются, проводится сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.