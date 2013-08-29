В молельных комнатах нашли экстремистские материалы

Накануне, 28 августа, в Тюменской области с целью профилактики экстремизма проверили территории промышленных, строительных, торговых и жилых объектов и досмотрели около 700 человек, в том числе граждан Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана и Киргизии.
Проверку организовало региональное управление ФСБ России по Тюменской области, участвовали УФСКН и УФМС России по Тюменской области, а также территориальные подразделения МВД по Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным округам.
Среди задержанных в Тюмени иностранцев, как сообщают в пресс-службе УМВД, установлены два человека, являющиеся членами ячейки международной террористической организации «Исламская партия Туркестана», деятельность которой по решению Верховного Суда РФ признана террористической и запрещена на территории России.
Кроме того, в Тюмени выявили гражданина Таджикистана, принадлежащего к международной экстремисткой организации «Таблиги джамаат», деятельность которой также запрещена на территории России решением Верховного Суда РФ. Указанный иностранец уже дал признательные показания по факту своего участия в деятельности указанной экстремистской организации.
На месте работы и проживания приверженцев радикального ислама обнаружили две незарегистрированные молельные комнаты, в которых изъято значительное количество книг и брошюр, внесенных в федеральный список экстремистских материалов, распространение которых на территории России запрещено в соответствии с законодательством.
Сейчас более 100 граждан привлечены к административной ответственности по различным статьям КоАП РФ. Материалы в отношении 47 иностранцев будут переданы в суд для принятия решения о выдворении за пределы Российской Федерации.
Кроме того, устанавливаются личности более 60 иностранцев, осуществлявших трудовую деятельность на территории Тюменской области без каких-либо документов.