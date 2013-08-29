В молельных комнатах нашли экстремистские материалы

Кроме того, в Тюмени выявили гражданина Таджикистана, принадлежащего к международной экстремисткой организации «Таблиги джамаат», деятельность которой также запрещена на территории России решением Верховного Суда РФ. Указанный иностранец уже дал признательные показания по факту своего участия в деятельности указанной экстремистской организации.