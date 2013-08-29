nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В молельных комнатах нашли экстремистские материалы

29 августа 2013, 10:35
Накануне, 28 августа, в Тюменской области с целью профилактики экстремизма проверили территории промышленных, строительных, торговых и жилых объектов и досмотрели около 700 человек, в том числе граждан Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана и Киргизии.

Накануне, 28 августа, в Тюменской области с целью профилактики экстремизма проверили территории промышленных, строительных, торговых и жилых объектов и досмотрели около 700 человек, в том числе граждан Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана и Киргизии.

Проверку организовало региональное управление ФСБ России по Тюменской области, участвовали УФСКН и УФМС России по Тюменской области, а также территориальные подразделения МВД по Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным округам.

Среди задержанных в Тюмени иностранцев, как сообщают в пресс-службе УМВД, установлены два человека, являющиеся членами ячейки международной террористической организации «Исламская партия Туркестана», деятельность которой по решению Верховного Суда РФ признана террористической и запрещена на территории России.

Кроме того, в Тюмени выявили гражданина Таджикистана, принадлежащего к международной экстремисткой организации «Таблиги джамаат», деятельность которой также запрещена на территории России решением Верховного Суда РФ. Указанный иностранец уже дал признательные показания по факту своего участия в деятельности указанной экстремистской организации.

На месте работы и проживания приверженцев радикального ислама обнаружили две незарегистрированные молельные комнаты, в которых изъято значительное количество книг и брошюр, внесенных в федеральный список экстремистских материалов, распространение которых на территории России запрещено в соответствии с законодательством.

Сейчас более 100 граждан привлечены к административной ответственности по различным статьям КоАП РФ. Материалы в отношении 47 иностранцев будут переданы в суд для принятия решения о выдворении за пределы Российской Федерации.

Кроме того, устанавливаются личности более 60 иностранцев, осуществлявших трудовую деятельность на территории Тюменской области без каких-либо документов.

#Новости#Экстремизм#РУФСБ по Тюменской области#Мигранты#HeadHunter#Терроризм#Дарья#Происшествия
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25