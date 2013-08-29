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Тюмень — столица деревень или родина инноваций? Городу создадут бренд

29 августа 2013, 12:47
Во вторник, 27 августа, в Западно-Сибирском инновационном центре состоялся круглый стол «Тюмень — бренд! Идеи и ценности! Смысл и эмоции!», посвященный вопросам брендинга нашего города.
Сюжет
Тюмень

Нефтяная столица или «столица деревень» с уникальной резной архитектурой, город, хранящий историю или город инноваций; город с самой красивой набережной, город студентов, город первопроходцев, «лучший город Земли», город для энергичный людей.?

Свои мнения по поводу актуальности темы и возможного содержания идеи бренда высказали представители власти, бизнес кругов, СМИ, и творческой элиты города.

«В быстро меняющемся информационном мире городу необходимо найти свою идентичность и уникальность, которую будет возможно с гордостью представлять всему миру. И сегодня Тюмень готова приступить к процессу брендинга», — таково было мнение директора департамента информационной политики Александра Новопашина.

Резюмируя итоги круглого стола, глава администрации Тюмени Александр Моор отметил, что разработка концепции бренда — задача непростая, требующая участия сильных профессионалов, ведь важно разработать не столько яркий дизайн, сколько четкую стратегию развития с учетом объективной реальности и ориентации на ценности внешней и внутренней целевой аудитории.

На круглом столе решили организовать масштабную бренд-сессию, которая состоится в конце ноября этого года. К её участию будут привлечены как профессионалы, российские и зарубежные эксперты по брендингу и геомаркетингу, так и жители Тюмени, неравнодушные к судьбе родного города, рассказывают координаторы проекта — агентство маркетинговых коммуникаций «Малков и партнёры».

#Новости#Брендинг#Тюмень#Дарья#Общество
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