Тюмень — столица деревень или родина инноваций? Городу создадут бренд

На круглом столе решили организовать масштабную бренд-сессию, которая состоится в конце ноября этого года. К её участию будут привлечены как профессионалы, российские и зарубежные эксперты по брендингу и геомаркетингу, так и жители Тюмени, неравнодушные к судьбе родного города, рассказывают координаторы проекта — агентство маркетинговых коммуникаций «Малков и партнёры».