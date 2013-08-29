«Катись, квадрат — 4»: как добраться и сориентироваться на местности

«Безлошадные посетители» фестиваля «Катись, квадрат» смогут добраться до места его проведения на спецрейсах автобусов, которые будут отправляться от остановки «Завод Медоборудования».
Фестиваль, на котором выступят такие известные рок-группы, как «Алиса», «Калинов мост», «Черный обелиск», The korea, «Анимация», а также тюменские и не только музыканты, пройдет 30 и 31 августа на автодроме «Престиж» (9 км объездной дороги на Омск).
Автобусы туда будут отправляться от остановки «Завод Медоборудования» 30 августа с 15:00 до 24:00 и 31 августа с 11:00 до 24:00. Автобусы будут двигаться от конечных остановок с интервалом в 20 минут. Для посадки и высадки пассажиров будут использоваться все существующие остановочные пункты, сообщает пресс-служба «Тюменьгортранса». Цена проезда — 20 руб. 50 коп.
Стоимость билетов: первый день — 300 рублей, второй день — 500 рублей.
На фестивале предусмотрена территория для палаток, торговые точки, детская интерактивная площадка (напоминаем, что детям до 6 лет в сопровождении взрослых вход бесплатный), спортивная площадка, зона питания.
Детей до 16 лет, согласно регламенту фестиваля, будут пропускать только в сопровождении взрослых. На территорию запрещается проносить алкоголь и другие напитки, скоропортящиеся продукты, оружие, атрибутику с металлическими деталями.