«Катись, квадрат — 4»: как добраться и сориентироваться на местности

Автобусы туда будут отправляться от остановки «Завод Медоборудования» 30 августа с 15:00 до 24:00 и 31 августа с 11:00 до 24:00. Автобусы будут двигаться от конечных остановок с интервалом в 20 минут. Для посадки и высадки пассажиров будут использоваться все существующие остановочные пункты, сообщает пресс-служба «Тюменьгортранса». Цена проезда — 20 руб. 50 коп.