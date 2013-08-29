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«Катись, квадрат — 4»: как добраться и сориентироваться на местности

29 августа 2013, 14:45
«Безлошадные посетители» фестиваля «Катись, квадрат» смогут добраться до места его проведения на спецрейсах автобусов, которые будут отправляться от остановки «Завод Медоборудования».&lt;/
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Тюмень

«Безлошадные посетители» фестиваля «Катись, квадрат» смогут добраться до места его проведения на спецрейсах автобусов, которые будут отправляться от остановки «Завод Медоборудования».

Фестиваль, на котором выступят такие известные рок-группы, как «Алиса», «Калинов мост», «Черный обелиск», The korea, «Анимация», а также тюменские и не только музыканты, пройдет 30 и 31 августа на автодроме «Престиж» (9 км объездной дороги на Омск).

Автобусы туда будут отправляться от остановки «Завод Медоборудования» 30 августа с 15:00 до 24:00 и 31 августа с 11:00 до 24:00. Автобусы будут двигаться от конечных остановок с интервалом в 20 минут. Для посадки и высадки пассажиров будут использоваться все существующие остановочные пункты, сообщает пресс-служба «Тюменьгортранса». Цена проезда — 20 руб. 50 коп.

Стоимость билетов: первый день — 300 рублей, второй день — 500 рублей.

На фестивале предусмотрена территория для палаток, торговые точки, детская интерактивная площадка (напоминаем, что детям до 6 лет в сопровождении взрослых вход бесплатный), спортивная площадка, зона питания.

Детей до 16 лет, согласно регламенту фестиваля, будут пропускать только в сопровождении взрослых. На территорию запрещается проносить алкоголь и другие напитки, скоропортящиеся продукты, оружие, атрибутику с металлическими деталями.

#Новости#Рок#Катись, квадрат#Фестивали#Тюмень#Ирина#Культура
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