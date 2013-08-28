Судьбу бродячих собак обсудили в облдуме

Программу мер по регулированию численности домашних животных представила председатель тюменского Общества защиты животных Анна Москвина. В программе предусмотрено в течение 3 лет провести работу по ликвидации причин появления бездомных животных, чтобы начиная с четвертого года начать изымать животных с улиц без возврата с помещением в приюты. Пока источники появления бездомных не устранены, подчеркивают общественники, проблема не будет решена. Так, по их подсчетам, чтобы отловить за четыре месяца всех бездомных с их потомством и ненужным потомством владельческих животных, необходимо ловить в день в одном только городе Тюмени по 700 собак и щенков. Это требует огромных затрат и практически маловероятно выполнить.