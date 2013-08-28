Судьбу бродячих собак обсудили в облдуме

В понедельник, 26 августа, в здании Тюменской областной думы состоялся круглый стол «Безнадзорные домашние животные (собаки) и меры по обеспечению безопасности населения». В нем приняли участие депутаты, представители прокуратуры, ветеринарии, Роспотребнадзора, администраций муниципальных образований, ТСЖ. На встрече представители «Общества защиты животных» предложили чиновникам свою программу борьбы с бродячими животными.
Председательствующий — депутат Владимир Зимнев отметил, что принимаемые годами меры не принесли положительных результатов и надо выбирать другие пути решения проблемы, предложил исполнительной власти и общественности объединиться и единой командой заниматься ее решением.
Программу мер по регулированию численности домашних животных представила председатель тюменского Общества защиты животных Анна Москвина. В программе предусмотрено в течение 3 лет провести работу по ликвидации причин появления бездомных животных, чтобы начиная с четвертого года начать изымать животных с улиц без возврата с помещением в приюты. Пока источники появления бездомных не устранены, подчеркивают общественники, проблема не будет решена. Так, по их подсчетам, чтобы отловить за четыре месяца всех бездомных с их потомством и ненужным потомством владельческих животных, необходимо ловить в день в одном только городе Тюмени по 700 собак и щенков. Это требует огромных затрат и практически маловероятно выполнить.
Как рассказала Анна Москвина, мнения участников круглого стола разошлись: чиновники посчитали, что принимать меры по ответственности владельцев надо, но останавливать размножение бездомных не эффективно, надо продолжать ловить их.
В резолюцию круглого стола внесли предложения о принятии законодательной основы ответственности владельцев и принципов обращения с домашними животными, о необходимости принятия обоснованной программы регулирования численности.