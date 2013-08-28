Почти 115 млн рублей украли у ТюмГНГУ

Следствием установлено, что в январе 2008 года Тюменский государственный нефтегазовый университет заключил с ООО «Нефтегаз-инвест» соглашение о сотрудничестве. По его условиям студенты (абитуриенты) плату за обучение в вузе вносили в кассу или на расчетный счет «Нефтегаз-инвест», а тот уже должен был перечислять ее университету.
В январе того же года заместитель гендиректора ООО Николай Огненных, являясь фактическим руководителем ООО «Нефтегаз-инвест», решил заняться хищением поступавших денежных средств. К реализации своих преступных намерений он привлек Евгения Солдатова — номинального генерального директора фирмы «Нефтегаз-инвест».
Так, в период с января 2008 по апрель 2009 года они по фиктивным документам получили наличными из кассы «Нефтегаз-инвест» 57 млн рублей, которые похитили. Кроме того, они завладели еще 57,8 млн рублей, которые поступили от студентов на расчетные счета фирмы. На эти средства были приобретены ценные бумаги, которые переведены на подконтрольные Огненных и Солдатову счета физических и юридических лиц.
«Всего в период с января 2008 по июнь 2010 годов мошенники похитили 114,8 млн рублей, подлежащих перечислению нефтегазовому университету», — сообщает пресс-служба прокуратуры города Тюмени.
Учебное заведение, не дождавшись денежных средств, в октябре 2010 года обратилось в правоохранительные органы. В октябре того же года ООО «Нефтегаз-инвест» было признано банкротом.
Центральный районный суд г. Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего заместителя генерального директора ООО «Нефтегаз-инвест» 50-летнего Николая Огненных. Он признан по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Ему назначено 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.
Также суд признал за университетом право обращения за возмещением причиненного ущерба в порядке гражданского судопроизводства.
Ранее, в феврале 2013 года, был осужден и Евгений Солдатов. В ходе следствия с ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве и материалы дела выделены в отдельное производство. Центральный районный суд г. Тюмени осудил Солдатова по ч.4 ст. 159 УК РФ к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
У прокуратуры есть 10 суток на обжалование приговора Огненных.