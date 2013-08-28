Почти 115 млн рублей украли у ТюмГНГУ

Так, в период с января 2008 по апрель 2009 года они по фиктивным документам получили наличными из кассы «Нефтегаз-инвест» 57 млн рублей, которые похитили. Кроме того, они завладели еще 57,8 млн рублей, которые поступили от студентов на расчетные счета фирмы. На эти средства были приобретены ценные бумаги, которые переведены на подконтрольные Огненных и Солдатову счета физических и юридических лиц.