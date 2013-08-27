Пострадавшим от паводка можно помочь вещами

Только в Амурской области, напоминают в департаменте социального развития Тюменской области, паводком затопило более 30 населенных пунктов, еще 38 поселений оказались отрезанными от мира из-за размытых дорог. Подтоплено более 2300 жилых домов, разрушено 320 километров автодорог и 29 мостовых переходов. Уничтожены посевы сельскохозяйственных культур.
В Челябинской области больше всего от наводнения пострадали жители Карталинского муниципального района. Нанесен урон более 1200 домам, погибли домашние животные, в основном птицы. Всего на территории региона пострадало 2300 домов. Большая вода затронула 16 населенных пунктов в четырех муниципальных районах. Полностью разрушено 4 автомобильных моста, еще 7 — сильно повреждены. Размыто 28 километров дорожного покрытия. Общий материальный ущерб предварительно оценен в два миллиарда рублей.
В Тюменской области для оказания помощи пострадавшим организованы пункты приёма гуманитарной помощи:
• Центр помощи семье и детям «Мария», ул. Ермака, 1а, тел. 459–222;
• Областной центр «Семья», ул. Геологоразведчиков, 14а, тел. 208–988;
• Центры по предоставлению мер социальной поддержки населению по ул. Пышминская 1а, телефон для справок: 688–886;
• Областной геронтологический центр, ул. Карла Маркса 123, контактный телефон 51-70-45 и проезд Солнечный, 10/1, телефон 646–663.
Собранные вещи, продукты, предметы первой необходимости будут переданы людям, попавшим в беду, и потерявшим своё имущество. Жители районов области могут передать вещи и продукты в местные комплексные центры социального обслуживания населения.
Кроме того, желающие могут перечислить финансовые средства на благотворительный счёт «Российского фонда милосердия и здоровья»
ИНН 7202138565
КПП 720201001
Р. счёт 40703810267100153095
В Западно — Сибирском банке ОАО «Сбербанк России»
БИК 047102651
Кор. счёт 30101810800000000651
Назначение платежа: Добровольное пожертвование гражданам, пострадавшим от наводнений.
Контактный телефон: 40-56-27.
Напомним, что эвакуировать пострадавших от паводка помогают спасатели Тюменской областной службы экстренного реагирования. Две группы тюменских спасателей, состоящие из сотрудников тюменского, ишимского и тобольского поисково-спасательных отрядов работают на территории Ульчского района Хабаровского края. Зона ответственности тюменцев — Тахтинское и Маринское сельские поселения.
Согласно распоряжению КЧС Тюменской области на Дальний Восток в составе сводной группировки Уральского региона для оказания помощи в ликвидации последствий паводка направлены 20 спасателей и 5 плавсредств Тюменской областной службы экстренного реагирования.