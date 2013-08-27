Пострадавшим от паводка можно помочь вещами

В Челябинской области больше всего от наводнения пострадали жители Карталинского муниципального района. Нанесен урон более 1200 домам, погибли домашние животные, в основном птицы. Всего на территории региона пострадало 2300 домов. Большая вода затронула 16 населенных пунктов в четырех муниципальных районах. Полностью разрушено 4 автомобильных моста, еще 7 — сильно повреждены. Размыто 28 километров дорожного покрытия. Общий материальный ущерб предварительно оценен в два миллиарда рублей.