Если в доме пахнет газом…

«Я проживаю в Тюмени по улице Мира 29. Муж пошел в магазин. Он открыл входную дверь, и в нос врезался едкий запах газа. Мы позвонили в „аварийку“, где нам сказали, что это якобы положили слишком много ароматизаторов, нам предложили открыть дверь в подъезде и ожидать… Прождав, муж спустился вниз (мы живем в первом подъезде) и у второго подъезда увидел несколько человек в такой же ситуации», — написала письмо тюменка Светлана. Они с соседями ожидали приезда специалистов службы газа, но не дождались. В управляющую компанию по дому и к квартальному жильцы дома не обращались.
В ОАО «Газпром газораспределение Север» сообщили, что за прошедшие выходные в службу 04 поступило 619 обращений, все заявки выполнены в полном объеме.
Например, в 11 часов дня 24 августа поступил звонок с жалобой на присутствие запаха газа в многоквартирном доме № 28 по улице Парфенова. На место незамедлительно была направлена бригада, установившая отсутствие утечек природного газа. Как выяснили специалисты аварийно-спасательной службы, запах был вызван одорантом, который добавляется в природный газ на газораспределительных станциях. Если одорация превышает норму, то при сгорании природного газа, соответствующий запах может сохранятся еще некоторое время. «Сам же природный газ метан не имеет запаха и цвета. Для определения его присутствия применяется одорант. Угрозы для жизни применяемое в качестве одоранта вещество не представляет», — сообщили в газпроме.