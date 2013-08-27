Если в доме пахнет газом…

«Я проживаю в Тюмени по улице Мира 29. Муж пошел в магазин. Он открыл входную дверь, и в нос врезался едкий запах газа. Мы позвонили в „аварийку“, где нам сказали, что это якобы положили слишком много ароматизаторов, нам предложили открыть дверь в подъезде и ожидать… Прождав, муж спустился вниз (мы живем в первом подъезде) и у второго подъезда увидел несколько человек в такой же ситуации», — написала письмо тюменка Светлана. Они с соседями ожидали приезда специалистов службы газа, но не дождались. В управляющую компанию по дому и к квартальному жильцы дома не обращались.