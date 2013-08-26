Нью-йоркская опера — на киноэкране

Партию Леоноры, одной из самых трагических вердиевских героинь, исполняет Сондра Радвановски, ее возлюбленного Манрико, того самого Трубадура, чьим именем названа опера, играет Марсело Альварес, а ревнивого графа ди Луна — Дмитрий Хворостовский.