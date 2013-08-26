Нью-йоркская опера — на киноэкране

Партию Леоноры, одной из самых трагических вердиевских героинь, исполняет Сондра Радвановски, ее возлюбленного Манрико, того самого Трубадура, чьим именем названа опера, играет Марсело Альварес, а ревнивого графа ди Луна — Дмитрий Хворостовский.
Постановка Дэвида МакВикара сдержанна и сконцентрирована на эмоциях героев, в полной мере давая прозвучать мелодиям Верди. За пультом Марко Армильято, опытный дирижер романтических партитур.
Опера идет на итальянском языке с русскими субтитрами.
Открыты продажи и бронирование билетов: http://booking.www.cinemapark.ru/start/4/160440/
Цена билета — 600 рублей.
СИНЕМА ПАРК DeLUXE, М. Горького, 70 ТРЦ Гудвин.
8-800-7-000-111