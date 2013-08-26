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Нью-йоркская опера — на киноэкране

26 августа 2013, 13:30
Оперу «Трубадур» покажут на большом экране в кинотеатре «Синема Парк DeLUXE» в рамках Летнего театрального фестиваля 27 августа в 19 часов.
Сюжет
Тюмень

Партию Леоноры, одной из самых трагических вердиевских героинь, исполняет Сондра Радвановски, ее возлюбленного Манрико, того самого Трубадура, чьим именем названа опера, играет Марсело Альварес, а ревнивого графа ди Луна — Дмитрий Хворостовский.

Постановка Дэвида МакВикара сдержанна и сконцентрирована на эмоциях героев, в полной мере давая прозвучать мелодиям Верди. За пультом Марко Армильято, опытный дирижер романтических партитур.

Опера идет на итальянском языке с русскими субтитрами.

Открыты продажи и бронирование билетов: http://booking.www.cinemapark.ru/start/4/160440/

Цена билета — 600 рублей.

СИНЕМА ПАРК DeLUXE, М. Горького, 70 ТРЦ Гудвин.

8-800-7-000-111

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