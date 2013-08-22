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Кто выступит на рок-фестивале «Катись, квадрат»?

22 августа 2013, 09:35
В следующие выходные в Тюмени пройдет гала-концерт самого масштабного местного рок-фестиваля — «Катись, квадрат». 30 и 31 августа в Тюмени выступят группы The Korea, «Анимация», «Черный обелиск», «Алиса» и другие.
Сюжет
Тюмень

За право выступить на гала-концерте коллективы из Тюмени и других городов сражались 4 месяца на отборочных турах. Как сообщают организаторы фестиваля, вне конкурса на него попали три тюменские рок-команды, активно принимающие участие в развитии рок-культуры нашего города и за его пределами: «ЧерноКнижниК», «Хаски» и «Coci Naci».

График выступлений

30 августа

17:00 — 17:30 — OnTarget

17:30 — 18:00 — Invade my soul

18:00 — 18:30 — Dystonia

18:30 — 19:00 — A Satori Ascent

19:00 — 19:30 — Missouri Quiet

19:30 — 20:00 — Date My Recovery

20:00 — 20:30 — Avoiding of Death

21:00 — 22:00 — Vo’Devil Stokes

22:00 — 23:00 — The Korea

31 августа

12:00 — 13:00 — Анимация

13:00 — 13:30 — Грани мира

13:30 — 14:00 — The Boredom Breakers

14:00 — 14:30 — Пегас

14:30 — 15:00 — Центр тяжести

15:00 — 15:30 — Coci Naci

15:30 — 16:00 — Просто горыныч

16:00 — 17:00 — Калинов мост

17:00 — 17:30 — МэРРи

17:30 — 18:30 — Хаски

18:30 — 19:00 — Keep Noise

19:00 — 19:40 — ЧерноКнижниК

20:00 — 21:00 — Алиса

21:00 — 21:30 — КрайТ

21:30 — 22:00 — Life break

22:00 — 23:00 — «Черный обелиск».

Гала-концерт фестиваля «Катись, квадрат — 4» состоится на автодроме «Престиж» (9 км объездной дороги на Омск). На территории фестиваля будут расположены торговые точки и точки питания, палаточный городок. Помимо хорошей музыки, вас также ждет масса развлечений на любой вкус.

Предпродажа билетов идет:

— в кассах парка аттракционов на Цветном бульваре;

— около «Современника» в сквере Депутатов

— в музыкальном магазине «Парадигма»

— 23 августа с 19:00 до 21:00 на Цветном бульваре напротив ЦУМа в промо-автомобиле «Катись, квадрат».

Стоимость билетов: первый день — 300 рублей, второй день — 500 рублей.

Рок — фестиваль «Катись, квадрат!» проводится муниципальным автономным учреждением культуры «Центр культуры и искусства «Современник». Учредителем фестиваля является департамент культуры администрации города Тюмени.

Подробную информацию о рок-фестивале можно найти в официальной группе ВКонтакте http://vk.com/katis_kvadrat4. Телефон для справок 67-80-71.

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