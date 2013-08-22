Кто выступит на рок-фестивале «Катись, квадрат»?

За право выступить на гала-концерте коллективы из Тюмени и других городов сражались 4 месяца на отборочных турах. Как сообщают организаторы фестиваля, вне конкурса на него попали три тюменские рок-команды, активно принимающие участие в развитии рок-культуры нашего города и за его пределами: «ЧерноКнижниК», «Хаски» и «Coci Naci».
График выступлений
30 августа
17:00 — 17:30 — OnTarget
17:30 — 18:00 — Invade my soul
18:00 — 18:30 — Dystonia
18:30 — 19:00 — A Satori Ascent
19:00 — 19:30 — Missouri Quiet
19:30 — 20:00 — Date My Recovery
20:00 — 20:30 — Avoiding of Death
21:00 — 22:00 — Vo’Devil Stokes
22:00 — 23:00 — The Korea
31 августа
12:00 — 13:00 — Анимация
13:00 — 13:30 — Грани мира
13:30 — 14:00 — The Boredom Breakers
14:00 — 14:30 — Пегас
14:30 — 15:00 — Центр тяжести
15:00 — 15:30 — Coci Naci
15:30 — 16:00 — Просто горыныч
16:00 — 17:00 — Калинов мост
17:00 — 17:30 — МэРРи
17:30 — 18:30 — Хаски
18:30 — 19:00 — Keep Noise
19:00 — 19:40 — ЧерноКнижниК
20:00 — 21:00 — Алиса
21:00 — 21:30 — КрайТ
21:30 — 22:00 — Life break
22:00 — 23:00 — «Черный обелиск».
Гала-концерт фестиваля «Катись, квадрат — 4» состоится на автодроме «Престиж» (9 км объездной дороги на Омск). На территории фестиваля будут расположены торговые точки и точки питания, палаточный городок. Помимо хорошей музыки, вас также ждет масса развлечений на любой вкус.
Предпродажа билетов идет:
— в кассах парка аттракционов на Цветном бульваре;
— около «Современника» в сквере Депутатов
— в музыкальном магазине «Парадигма»
— 23 августа с 19:00 до 21:00 на Цветном бульваре напротив ЦУМа в промо-автомобиле «Катись, квадрат».
Стоимость билетов: первый день — 300 рублей, второй день — 500 рублей.
Рок — фестиваль «Катись, квадрат!» проводится муниципальным автономным учреждением культуры «Центр культуры и искусства «Современник». Учредителем фестиваля является департамент культуры администрации города Тюмени.
Подробную информацию о рок-фестивале можно найти в официальной группе ВКонтакте http://vk.com/katis_kvadrat4. Телефон для справок 67-80-71.