Кто выступит на рок-фестивале «Катись, квадрат»?

За право выступить на гала-концерте коллективы из Тюмени и других городов сражались 4 месяца на отборочных турах. Как сообщают организаторы фестиваля, вне конкурса на него попали три тюменские рок-команды, активно принимающие участие в развитии рок-культуры нашего города и за его пределами: «ЧерноКнижниК», «Хаски» и «Coci Naci».