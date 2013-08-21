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«Молодая гвардия» обнаружила игровые автоматы

21 августа 2013, 16:31
Из нескольких торговых точек Тюмени «Молодая Гвардия Единой России» совместно с Управлением по экономической безопасности и противодействию коррупции Тюмени конфисковали игровые автоматы. Напомним, они к использованию запрещены.

«В одной из торговых точек города мы провели контрольную проверку автомата, которая показала, что это оборудование действуют по принципу, так называемых, „одноруких бандитов“. Магазинов, в которых появились такие игровые автоматы, сегодня много, поэтому этот рейд проходит по всему городу, и количество изъятых автоматов будет исчисляться десятками» — говорит куратор федерального проекта «Агенты» Руслан Кайсаров.

Некоторые автоматы были прикреплены в торговых залах цепями, которые пришлось перерезать болгаркой.

«Я часто хожу в магазин за продуктами и постоянно вижу, как разные люди собираются у этого автомата и играют» — говорит Елена Шангареева, жительница дома на улице Ставропольская.

Изъятые игровые автоматы будут направлены на экспертизу, которая проверит их на незаконную игорную деятельность, сообщают в общественной организации.

«Мы хотим обратиться к руководству различных торговых центров и магазинов не идти на поводу у недобросовестных арендаторов, которые пользуются незнанием и безответственностью предпринимателей и устанавливают незаконные игровые автоматы в торговых залах и магазинах» — добавил Роман Чуйко, руководитель ТРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России».

#Новости#Игровые автоматы#Молодая Гвардия#Женя#Общество
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