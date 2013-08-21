«Молодая гвардия» обнаружила игровые автоматы

«В одной из торговых точек города мы провели контрольную проверку автомата, которая показала, что это оборудование действуют по принципу, так называемых, „одноруких бандитов“. Магазинов, в которых появились такие игровые автоматы, сегодня много, поэтому этот рейд проходит по всему городу, и количество изъятых автоматов будет исчисляться десятками» — говорит куратор федерального проекта «Агенты» Руслан Кайсаров.