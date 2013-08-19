Осенняя ярмарка абонементов: билеты в филармонию со скидками

На ярмарке будут представлены 29 абонементов — более 100 концертов на самый разный и взыскательный вкус! Самые яркие концерты настоящих звезд, которые не вошли в абонементные циклы, можно будет внести в личный филармонический абонемент.
Вы можете приобрести абонементы на концерты симфонической музыки, камерных оркестров, молодых исполнителей, фортепианной музыки, этно-музыки, посвященные великим музыкантам (Александру Вертинскому, Араму Хачатряну, Энрико Карузо, Галине Вишневской и другим), и джазовые, романсовые, выступления хоров и другие.
Новшествами сезона станут абонементы Grand plie (шедевры классического и современного балета), «Песнь православия святая» (духовные хоры), «Театральный роман» (литературно-музыкальные спектакли).
Ярмарка будет проходить с 10 утра до 20 часов вечера на 1 этаже Тюменской филармонии. В эти дни вы сможете приобрести абонементы на концерты со скидкой 15%.
Вход свободный.
ICQ-консультант: 475-765-519.
Служба информации и бронирования: 68-77-77.
Союз друзей филармонии: 68-78-78.
www.tgf.ru