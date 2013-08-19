nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Осенняя ярмарка абонементов: билеты в филармонию со скидками

19 августа 2013, 09:24
Купить оптом билеты на концерты сезона 2013/2014 в Тюменской филармонии по сниженной цене можно будет на осенней ярмарке-продаже абонементов, которая пройдет в нашем городе с 9 по 13 сентября.
Сюжет
Тюмень

На ярмарке будут представлены 29 абонементов — более 100 концертов на самый разный и взыскательный вкус! Самые яркие концерты настоящих звезд, которые не вошли в абонементные циклы, можно будет внести в личный филармонический абонемент.

Вы можете приобрести абонементы на концерты симфонической музыки, камерных оркестров, молодых исполнителей, фортепианной музыки, этно-музыки, посвященные великим музыкантам (Александру Вертинскому, Араму Хачатряну, Энрико Карузо, Галине Вишневской и другим), и джазовые, романсовые, выступления хоров и другие.

Новшествами сезона станут абонементы Grand plie (шедевры классического и современного балета), «Песнь православия святая» (духовные хоры), «Театральный роман» (литературно-музыкальные спектакли).

Ярмарка будет проходить с 10 утра до 20 часов вечера на 1 этаже Тюменской филармонии. В эти дни вы сможете приобрести абонементы на концерты со скидкой 15%.

Вход свободный.

ICQ-консультант: 475-765-519.

Служба информации и бронирования: 68-77-77.

Союз друзей филармонии: 68-78-78.

www.tgf.ru

#Новости#Тюменская филармония#Тюмень#Абонемент#Ирина#Культура
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25