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Джефф Монсон прилетел в Тюмень

18 августа 2013, 11:48
Звезда миксфайта мирового уровня Джефф Монсон прилетел в Тюмень. Спортсмена встретили в аэропорту «Рощино» сегодня, 18 августа, рано утром. А уже в 14.00 в центре «Тюмень-дзюдо» (ул. В. Гнаровской, 1) начнется мастер-класс для тюменских любителей миксфайта.
Сюжет
Тюмень

Боец проведет семинар и тренировку, покажет основные приемы грепплинга, борьбы в партере и стойке. Также в программе мастер-класса — автограф- и фотосессия.

Билет на мастер-класс еще можно приобрести в центре «Тюмень-дзюдо», однако количество мест ограничено. Стоимость билета — 2 тысячи рублей. Справки по телефонам: 95-00-62 и 95-17-54.

Джеффри Уильям Монсон — 42-летний американский боец, работавший до того, как заняться спортом, семейным психологом. Многократный чемпион мира по грепплингу и джиу-джитсу, ветеран смешанных единоборств. Поклонники миксфайта в целом и Джеффа Монсона в частности ждали приезда спортсмена в Тюмень 3 августа. В этот день спортсмен должен был провести мастер-класс, а на следующий — встретиться на ринге с Александром Емельяненко в рамках турнира смешанным боевым единоборствам. Предполагалось, что звезды миксфайта подпишут контракт о бое-реванше и презентуют его. Однако Монсон тогда не приехал в Тюмень из-за проблем с визой.

Видео Евгения Потрепалова

#Новости#Миксфайт#Тюмень#Таня#Спорт
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