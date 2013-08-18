Джефф Монсон прилетел в Тюмень

Джеффри Уильям Монсон — 42-летний американский боец, работавший до того, как заняться спортом, семейным психологом. Многократный чемпион мира по грепплингу и джиу-джитсу, ветеран смешанных единоборств. Поклонники миксфайта в целом и Джеффа Монсона в частности ждали приезда спортсмена в Тюмень 3 августа. В этот день спортсмен должен был провести мастер-класс, а на следующий — встретиться на ринге с Александром Емельяненко в рамках турнира смешанным боевым единоборствам. Предполагалось, что звезды миксфайта подпишут контракт о бое-реванше и презентуют его. Однако Монсон тогда не приехал в Тюмень из-за проблем с визой.