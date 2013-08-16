Тюменцы собрали гоночный болид

Важно отметить, что в проекте главное не соревнование, не гонки и не скорость. Победителем станут те студенты, которые в течение одного учебного года смогут сконструировать и собрать лучший болид и достойно защитить свое творение перед судейской коллегией. В создании болида нужно учитывать все: высокие динамические показатели, показатели торможения и управления, надежность, соответствие требованиям безопасности и так далее. Дополнительно оценивается эстетическая составляющая, цена, эргономика, ремонтопригодность, технологичность. Автомобиль должен быть легким, мощным и малозатратным.