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Тюменцы собрали гоночный болид

16 августа 2013, 15:54
Команда Formula Neftegaz в торжественной обстановке показала тюменцам сегодня, 16 августа, свой гоночный болид.
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Тюмень

Напомним, что ребята начали собирать свой автомобиль в начале этого года. С ним они отправятся в Европу на старты Международного инженерно-технического проекта Formula Student.

Напомним, что Formula Student — это международное студенческое инженерное соревнование, в котором команды вузов из разных стран мира самостоятельно строят гоночный болид. Презентация проекта и покорение трасс пройдут в Венгрии, Испании и Италии. В состав команды Formula Neftegaz входят 30 студентов Тюменского государственного нефтегазового университета и Тюменской государственной академии мировой экономики, управления и права.

Важно отметить, что в проекте главное не соревнование, не гонки и не скорость. Победителем станут те студенты, которые в течение одного учебного года смогут сконструировать и собрать лучший болид и достойно защитить свое творение перед судейской коллегией. В создании болида нужно учитывать все: высокие динамические показатели, показатели торможения и управления, надежность, соответствие требованиям безопасности и так далее. Дополнительно оценивается эстетическая составляющая, цена, эргономика, ремонтопригодность, технологичность. Автомобиль должен быть легким, мощным и малозатратным.

Ребята планируют показать лучший результат в серии статических и динамических тестов. Команда Formula Neftegaz сегодня — первая и единственная в Западной Сибири на соревнованиях, которая будет представлять Россию. Отправятся в Европу тюменские студенты уже завтра. На удачу ректор ТюмГНГУ Владимир Новоселов оставил на кузове болида письменное пожелание.

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