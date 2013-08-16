Тюменцы собрали гоночный болид

Напомним, что ребята начали собирать свой автомобиль в начале этого года. С ним они отправятся в Европу на старты Международного инженерно-технического проекта Formula Student.
Напомним, что Formula Student — это международное студенческое инженерное соревнование, в котором команды вузов из разных стран мира самостоятельно строят гоночный болид. Презентация проекта и покорение трасс пройдут в Венгрии, Испании и Италии. В состав команды Formula Neftegaz входят 30 студентов Тюменского государственного нефтегазового университета и Тюменской государственной академии мировой экономики, управления и права.
Важно отметить, что в проекте главное не соревнование, не гонки и не скорость. Победителем станут те студенты, которые в течение одного учебного года смогут сконструировать и собрать лучший болид и достойно защитить свое творение перед судейской коллегией. В создании болида нужно учитывать все: высокие динамические показатели, показатели торможения и управления, надежность, соответствие требованиям безопасности и так далее. Дополнительно оценивается эстетическая составляющая, цена, эргономика, ремонтопригодность, технологичность. Автомобиль должен быть легким, мощным и малозатратным.
Ребята планируют показать лучший результат в серии статических и динамических тестов. Команда Formula Neftegaz сегодня — первая и единственная в Западной Сибири на соревнованиях, которая будет представлять Россию. Отправятся в Европу тюменские студенты уже завтра. На удачу ректор ТюмГНГУ Владимир Новоселов оставил на кузове болида письменное пожелание.