Тюменские археологи нашли клад и постройки Железного века

Раскопки в районе Андреевского озера ведутся с конца XIX века. С тех пор многочисленными экспедициями в этом районе был найден целый ряд поселений, относящихся к различным эпохам. Так, к периоду раннего Средневековья относятся древние святилища манси IX–XIII вв. В них были найдены предметы вооружения, культа, бронзовые украшения, изделия из серебра, которые издавна поступали в эти края из Средней Азии в обмен на пушнину.