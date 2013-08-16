Тюменские археологи нашли клад и постройки Железного века

Студенты ТюмГУ под руководством преподавателей кафедры археологии, истории древнего мира и средних веков этим летом побывали в Сургутском районе. Там они около полутора месяцев изучали поселения раннего Железного века, и обнаружили около 10 построек и массу различных предметов быта.
Сейчас экспедиция по гранту, выделенному Российским гуманитарным научным фондом, находится в Ялуторовском районе, где занимается исследованием миграции населения Сибири в эпоху Раннего Средневековья, сообщает управление информационной политики ТюмГУ.
Не отстают от них и студенты ТГАКИиСТ, которые во время археологических раскопок городища X–XI веков на озере Андреевском вблизи Тюмени обнаружили уникальный клад, сообщает пресс-служба академии.
По ее информации, был найден медный котелок весом около двух килограммов, в котором находилось 4 серебряные гривны по 200 граммов каждая, подвески и другие украшения, которые, скорее всего, принадлежали манси, жившим в те времена в этих местах. Украшения, возможно, были завезены из Волжской Булгарии.
Раскопки в районе Андреевского озера ведутся с конца XIX века. С тех пор многочисленными экспедициями в этом районе был найден целый ряд поселений, относящихся к различным эпохам. Так, к периоду раннего Средневековья относятся древние святилища манси IX–XIII вв. В них были найдены предметы вооружения, культа, бронзовые украшения, изделия из серебра, которые издавна поступали в эти края из Средней Азии в обмен на пушнину.