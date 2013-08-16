Опера «Риголетто» — на большом экране

Молодой итальянский дирижёр Микеле Мариотти встал за пульт нового спектакля «Риголетто» в постановке режиссёра Майкла Майера, для которого эта постановка станет дебютом в «Метрополитен».
Концепция Майера переносит действие из Италии XVI века в Лас-Вегас 1960-х годов. Состав возглавляет Желько Лучич в партии Риголетто, Диана Дамрау споёт его дочь Джильду, Пётр Бечала исполнит партию герцога Мантуанского, Стефан Кочан — партию наёмного убийцы Спарафучиле, а Оксана Волкова дебютирует в Мет в роли красавицы-сестры Спарафучиле Маддалены.
«Я попытался вообразить себе относительно современный мир, который бы сохранял декадентскую атмосферу дворца Герцога, где всех интересуют только деньги, власть и женщины, — говорит Майер. — Лас-Вегас 1960-х годов — как раз такое место, дерзко-бесшабашный дух которого может привести к беде, как это и случается в „Риголетто“».
Цена билета — 600 рублей.
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