Опера «Риголетто» — на большом экране

«Я попытался вообразить себе относительно современный мир, который бы сохранял декадентскую атмосферу дворца Герцога, где всех интересуют только деньги, власть и женщины, — говорит Майер. — Лас-Вегас 1960-х годов — как раз такое место, дерзко-бесшабашный дух которого может привести к беде, как это и случается в „Риголетто“».