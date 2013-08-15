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Помоги собрать ребенка в школу

15 августа 2013, 14:37
Каждый тюменец может помочь собрать в школу ребенка из нуждающейся семьи: центр «Мария» принимает одежду, обувь, портфели, письменные принадлежности, учебники и многое другое.
Сюжет
Дети

Каждый ребенок, готовясь к школе, радуется покупке тетрадей, ручек, фломастеров, ранцев и одежды. Но не во всех семьях есть возможность обеспечить ребят всем необходимым.

Благотворительная акция «Соберем ребенка в школу» проводится ежегодно, стартует 15 августа. Цель мероприятия — оказать конкретную помощь семьям, нуждающимся в подготовке детей к школе.

Как сообщает центр «Мария, от горожан, организаций, частных предпринимателей принимают одежду, обувь, спортивную и школьную форму, портфели, ранцы, учебники, письменные принадлежности: ручки, карандаши, тетради, альбомы для рисования, краски, кисти, линейки, дневники и т.п.

С 15 августа двери социальной лавки будут открыты для горожан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, которые могут бесплатно получить необходимые вещи для школьников.

Тюменцев ждут по адресу: ул. Ермака, 1 а. Режим работы: понедельник — четверг с 10:00 до 17:00, обед с 13:00 до 14:00.

На фото — участница конкурса NashGorod.ru «Как мы готовимся к школе»

#Новости#Дети#Тюмень#Центр Мария#Благотворительность#Ирина#Общество
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