Помоги собрать ребенка в школу

Каждый ребенок, готовясь к школе, радуется покупке тетрадей, ручек, фломастеров, ранцев и одежды. Но не во всех семьях есть возможность обеспечить ребят всем необходимым.
Благотворительная акция «Соберем ребенка в школу» проводится ежегодно, стартует 15 августа. Цель мероприятия — оказать конкретную помощь семьям, нуждающимся в подготовке детей к школе.
Как сообщает центр «Мария, от горожан, организаций, частных предпринимателей принимают одежду, обувь, спортивную и школьную форму, портфели, ранцы, учебники, письменные принадлежности: ручки, карандаши, тетради, альбомы для рисования, краски, кисти, линейки, дневники и т.п.
С 15 августа двери социальной лавки будут открыты для горожан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, которые могут бесплатно получить необходимые вещи для школьников.
Тюменцев ждут по адресу: ул. Ермака, 1 а. Режим работы: понедельник — четверг с 10:00 до 17:00, обед с 13:00 до 14:00.
На фото — участница конкурса NashGorod.ru «Как мы готовимся к школе»