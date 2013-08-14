Дольщики двух долгостроев пытаются надавить на власть

Два долгостроя Тюмени остаются в неблагоприятном положении. Их дольщики пытаются надавить на местную власть с помощью «легкого шантажа», чтобы решение по этим объектам было принято быстрее.
Более 15 лет дольщики ждут квартир в домах Ленина-Кирова и Герцена-Камышинской застройщика ПСК «Континент». В этом году ситуация по этим двум объектам немного сдвинулась с места – инвестором стала ОАО «АИЖК по Тюменской области».
По словам губернатора области Владимира Якушева, представители инициативной группы дольщиков по этим объектам приходили к нему на прием и присылали письма. И в этих отношениях «есть некая нервозность», - говорит глава региона, но она объяснима. Со стороны дольщиков Владимир Якушев отметил «легкий шантаж: мы будем писать, туда, сюда, еще куда-то». «Я не возражаю против того, если кто-то сегодня возьмет на себя ответственность за то, что данный конструктив выполнен без каких-либо отклонений, и там не погибнут люди, - пожалуйста». Он объяснил, что возможен вариант, по которому уже некоторые дольщики долгостроев ранее шли: создание ЖСК, которое берет на себя ответственность, и достраивание дома. Только предварительно нужно закончить экспертизу по объектам и убедиться, можно ли дома достраивать или нет. «Но идет некий шантаж, то есть давление на то, чтобы сегодня власть приняла решение, что там все хорошо, вложила дополнительные деньги и вроде как все остались довольны», - говорит губернатор.
Со стороны дольщиков также есть претензии к тому, что ФГБОУ ВПО «ТюмГАСу» проводит некачественную экспертизу. Тем не менее, глава региона уверяет, что претензий к их работе в ряде других случаев не было. «Они заявил о более длительной экспертизе, потому что хотят посмотреть, как будет вести себя конструктив в разных погодных условиях. Там выставлены маяки, есть трещины…», - пояснил он.
Дольщики привлекли независимую организацию из Башкирии, которая, осмотрев здание, сделала заключение о том, что визуально дом стоит, но есть предпосылки для того, чтобы экспертизу сделать более глубокую.
По поводу шантажа и давления на власть губернатор отметил, что, если не получится работать с дольщиками в конструктивном русле, то «АИЖК» выйдет из решения этих проблем, и дольщики останутся один на один с «нездоровым» домом. «На данный момент у меня нет уверенности, что дом соответствует всем параметрам. Пока я их не получу, никаких решений, пока я здесь губернатор, принято не будет. Они могут писать куда угодно и как угодно», - заключил он.
Отметим, что это не единственные проблемные дома в областном центре, но по остальным шести объектам все вопросы, по словам начальника Главного управления строительства Сергея Шустова, решены.