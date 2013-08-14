Дольщики двух долгостроев пытаются надавить на власть

По словам губернатора области Владимира Якушева, представители инициативной группы дольщиков по этим объектам приходили к нему на прием и присылали письма. И в этих отношениях «есть некая нервозность», - говорит глава региона, но она объяснима. Со стороны дольщиков Владимир Якушев отметил «легкий шантаж: мы будем писать, туда, сюда, еще куда-то». «Я не возражаю против того, если кто-то сегодня возьмет на себя ответственность за то, что данный конструктив выполнен без каких-либо отклонений, и там не погибнут люди, - пожалуйста». Он объяснил, что возможен вариант, по которому уже некоторые дольщики долгостроев ранее шли: создание ЖСК, которое берет на себя ответственность, и достраивание дома. Только предварительно нужно закончить экспертизу по объектам и убедиться, можно ли дома достраивать или нет. «Но идет некий шантаж, то есть давление на то, чтобы сегодня власть приняла решение, что там все хорошо, вложила дополнительные деньги и вроде как все остались довольны», - говорит губернатор.