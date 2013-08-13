В Тюмени выявили лучшего сварщика

Теоретическая подготовка студентов превосходит опытных сварщиков. Зато сварные швы профессионалов оказались безукоризненными. Такое мнение сложилось у жюри регионального конкурса профессионального мастерства в номинации «Лучший сварщик (ручная дуговая сварка)», который состоялся на базе Тюменского колледжа транспорта 12 августа.
«Профессия сварщика востребована в различных отраслях в Тюменской области, – отметила председатель Региональной экспертной комиссии конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!» Ольга Васильева. – Данный конкурс проводится не в первый раз, и призван изменить общественное мнение о роли рабочего человека, поднять в молодежной среде престиж рабочих специальностей. В этом году впервые участвуют не только профессионалы, но и учащиеся старших курсов средних специальных заведений, совершающие первые шаги в профессии. Сегодняшний конкурс — часть крупномасштабного проекта, который получил поддержку президента и статус всероссийского».
В конкурсе участвовали две группы конкурсантов: рабочие и учащиеся средне-специальных учебных заведений. Группу рабочих представили предприятия: ООО «ТНК-Уват» и филиал ОАО «Мостострой-11» территориальная фирма «Мостоотряд -36». А группу учащихся представляли студенты Тюменского колледжа транспорта, Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства.
Победителями в своих группах стали: Ренат Шангареев, ООО «ТНК-Уват» и Дмитрий Вычужин, Тюменский колледж транспорта.
Первое место занял Ренат Шангареев - с двадцатилетним опытом работы, не первый год участвует в соревнованиях, неоднократно занимает призовые места. Второе и третье место среди рабочих заняли сотрудники ТФ «Мостоотряд -36» филиала ОАО «Мостострой-11» Дамир Кабуров и Виталий Худяков соответственно.
Среди учащихся второе место у Дениса Загидулина, студента Тюменского колледжа транспорта, третье – у воспитанника Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства Евгения Мальцева, сообщает департамент труда и занятости населения Тюменской области.
Дипломы и сертификаты победителям и призерам вручал директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области, председатель Региональной экспертной комиссии конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!» Павел Перевалов.