В Тюмени выявили лучшего сварщика

«Профессия сварщика востребована в различных отраслях в Тюменской области, – отметила председатель Региональной экспертной комиссии конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!» Ольга Васильева. – Данный конкурс проводится не в первый раз, и призван изменить общественное мнение о роли рабочего человека, поднять в молодежной среде престиж рабочих специальностей. В этом году впервые участвуют не только профессионалы, но и учащиеся старших курсов средних специальных заведений, совершающие первые шаги в профессии. Сегодняшний конкурс — часть крупномасштабного проекта, который получил поддержку президента и статус всероссийского».