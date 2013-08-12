В Тюмени пройдет грандиозное автомобильное шоу

В заездах примет участие Роман Русинов, пилот команды G-Drive Racing, бронзовый призер марафона «24 часа Ле-Мана» 2013 года. На трассе ему составит компанию Марк Шульжицкий, победитель российского чемпионата GT Academy.
Кроме того, зрители смогут полюбоваться зрелищными трюками и дрифт-шоу знаменитого британского пилота Пола Свифта, которые поразят своей динамичностью и техникой не только фанатов дрифтинга, но и людей далеких от автоспорта. Одновременно с заездами на площадке для гостей праздника будут организованы другие уникальные автоспортивные развлечения. Компания Nissan, один из крупнейших в мире автопроизводителей, подарит возможность почувствовать себя настоящим гонщиком, пройдя экспресс-курс безопасного управления автомобилем в школе вождения Nismo, а юные зрители смогут получить практические навыки на картинге детской автошколы G-Drive.
Nismo G-Drive Show — это не только эффектные демонстрационные заезды спортивных и гоночных автомобилей, но и возможность интересно провести день всей семьей. Гости будут иметь абсолютно свободный доступ ко всем зрительским площадкам и развлекательным мероприятиям.
«Тандем G-Drive и Nissan уже добился успехов на международной автоспортивной арене, сейчас мы хотим приобщить к миру большого автоспорта любителей скорости и поклонников гонок в городах России. Уверен, что зрители по достоинству оценят нашу инициативу и надолго останутся под впечатлением от прошедших мероприятий, а топливо G-Drive в очередной раз продемонстрирует свои улучшенные эксплуатационные характеристики в рамках многочасовых заездов», — отмечает директор по региональным продажам «Газпром нефти» Александр Крылов.
«Мы рады открыть для наших клиентов новые возможности не только в автосалонах, но и подарить всем гостям проекта яркий, незабываемый автомобильный праздник. На протяжении своей почти 80-летней истории компания Nissan была связана с автоспортом самым тесным образом, а в этом году дух Nismo стал еще ближе, этой весной на российском рынке появился кроссовер Juke Nismo — высокотехнологичный и при этом доступный автомобиль, который с гордостью продолжает гоночные традиции Nissan», — говорит Филипп Сайяр, генеральный директор регионального подразделения Nissan Восток.
О точном времени начала шоу будет сообщено дополнительно.