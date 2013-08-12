В Тюмени пройдет грандиозное автомобильное шоу

«Мы рады открыть для наших клиентов новые возможности не только в автосалонах, но и подарить всем гостям проекта яркий, незабываемый автомобильный праздник. На протяжении своей почти 80-летней истории компания Nissan была связана с автоспортом самым тесным образом, а в этом году дух Nismo стал еще ближе, этой весной на российском рынке появился кроссовер Juke Nismo — высокотехнологичный и при этом доступный автомобиль, который с гордостью продолжает гоночные традиции Nissan», — говорит Филипп Сайяр, генеральный директор регионального подразделения Nissan Восток.