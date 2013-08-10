Тюменские строители отмечают праздник

Оказалось, что в течение года строители из Тюмени уверенно держались в тройке лидеров по количеству вакансий, значительно опережая бухгалтеров и производственников. А самыми востребованными специализациями для работодателей стали: управление проектами, инженеры, архитектура, проектирование и рабочие строительных специальностей. При этом, строители занимают третье место рейтинга средних заработных плат по профессиональным сферам, уступая только «Высшему менеджменту» и «Добыча сырья». Средняя заработная плата в сфере «Строительство/Недвижимость» составляет 60 000 рублей. В компании отметили, что строители – это не только мужчины. «Около 27% представителей сферы строительства – представительницы прекрасного пола. Много женщин среди инженеров, дизайнеров, проектировщиков, агентов по недвижимости и специалистов по эксплуатации», - выявили в HeadHunter.