Тюменские строители отмечают праздник

Ежегодно День строителя тюменские специалисты отмечают в праздничной обстановке. Награждают лучших. Строительная отрасль в нашем регионе развивается очень хорошо – ввод жилья ежегодно растет. «Скоро мы вплотную приблизимся к реализации задачи, которую поставил перед нами президент РФ Владимир Путин, и будем сдавать 1 квадратный метр на каждого жителя области», - сказал на открытии празднования на базе отдыха «Кулига Парк» заместитель губернатора Тюменской области Евгений Заболотный.
Рассказал он и о строительстве социальных объектов. До конца текущего года в области будет сдано в эксплуатацию 10 школ, большинство из которых построено социально ответственными инвесторами. Главным показателем сплоченности тюменских строителей, по мнению Евгения Заболотного, стала помощь пострадавшему от метеорита Челябинску. «Когда метеорит разрушил дома, мы в ночь собрали десант Тюменской области и помогли соседнему региону. Так поступают настоящие люди», - подчеркнул заместитель губернатора.
На празднике четверым строителям было присвоено звание «Почетный строитель России». Это начальник планово-производственного управления ОАО «Тюменская домостроительная компания» Ирина Стукалова, генеральный директор ООО «Радиус действия» Валерий Жуля, председатель Совета общественной организации «Оргкомитет МЖК г. Тюмени» Игорь Лазарев и генеральный директор ООО «Обиус» Вячеслав Кушнарёв.
Почетной грамотой Губернатора Тюменской области награждена начальник отдела сопровождения задач регламентированного учета управления информационной технологии ОАО «Тюменская домостроительная компания» Наталья Альшевская.
В номинации «Элита строительного комплекса России» награды получили ОАО «Тюменская домостроительная компания» и ЗАО «Заводоуковскагрострой».
Дипломом второй степени победителя IX Всероссийского Конкурса на лучшую проектную организацию за 2012 год за достижение высокой эффективности результатов деятельности организации в современных экономических условиях был вручен генеральному директору ОАО «Тюменский Промстройпроект» Алексею Тимофееву.
Благодарности председателя Тюменской областной Думы – генеральному директору ОАО «Мостострой-11» Николаю Руссу, генеральному директору ООО «Управляющая компания «Партнёр» Геннадию Разницыну, генеральному директору ЗАО «Отделочник-20» Рафиду Шумасову и президенту Союза строителей (работодателей) Тюменской области Игорю Спиридонову.
На этом награждение заслуженных профессионалов отрасли не закончилось. Благодарственные письма строителям вручили также заместитель главы Администрации г.Тюмени Андрей Голоус, заместитель главы администрации г. Ишима Денис Ампилогов, глава администрации Заводоуковского городского округа Александр Анохин.
Председатель правления Некоммерческого партнёрства «Саморегулируемая организация строителей Тюменской области» Сергей Медведев не только поздравил коллег, но и вручил генеральному директору ЗАО «Любимый город» Александру Беляеву Почетную грамоту Национального объединения строителей.
Президент Союза строителей Тюменской области Игорь Спиридонов, кроме прочих наград, передал орден Российского Союза строителей «За заслуги в строительстве» генеральному директору ООО «Альтаир 99» Юрию Червонцеву.
Президент Некоммерческого партнёрства «Союз Тюменских строителей» Анатолий Ларионов наградил Почетным знаком Российского Союза строителей «Строительная слава» главного инженера ООО «Строительная компания «Сфера» Сергея Попова и начальника ПТО ООО «Строительная компания «Домострой» Сафию Халилову.
Готовясь к празднику, служба исследований HeadHunter провела анализ вакансий и резюме, которые размещались в профессиональной сфере «Строительство, недвижимость» за последний год.
Оказалось, что в течение года строители из Тюмени уверенно держались в тройке лидеров по количеству вакансий, значительно опережая бухгалтеров и производственников. А самыми востребованными специализациями для работодателей стали: управление проектами, инженеры, архитектура, проектирование и рабочие строительных специальностей. При этом, строители занимают третье место рейтинга средних заработных плат по профессиональным сферам, уступая только «Высшему менеджменту» и «Добыча сырья». Средняя заработная плата в сфере «Строительство/Недвижимость» составляет 60 000 рублей. В компании отметили, что строители – это не только мужчины. «Около 27% представителей сферы строительства – представительницы прекрасного пола. Много женщин среди инженеров, дизайнеров, проектировщиков, агентов по недвижимости и специалистов по эксплуатации», - выявили в HeadHunter.