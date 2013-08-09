Угонщик машины Куйвашева отказался давать показания

В деле о краже внедорожника губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева стали известны новые подробности. В суде один из угонщиков по делу его якобы сообщника отказался давать показания: «Я боюсь запутаться». Путаться ему есть в чем.
Житель Каменска-Уральского Дмитрий Чукалкин, который в феврале этого года был осужден за кражу автомобилей представительского класса, в том числе угон внедорожника Toyota Land Cruiser Евгения Куйвашева (был похищен в Тюмени 18 января 2012 года), в суде по делу своего якобы сообщника — жителя Катайска Дениса Басаргина — отказался давать показания.
Как сообщили Znak.com представители Басаргина, на прошедшем на этой неделе в Ленинском районном суде Тюмени заседании Чукалкин, сославшись на статью № 51 Конституции РФ, отказался отвечать на вопросы суда, а на вопрос, почему он не хочет давать показания, заявил: «Я боюсь запутаться».
По мнению защиты Басаргина, запутываться Чукалкину есть в чем. В свое время следователи оформили его явку с повинной, в которой он признавался в угонах внедорожников. «В его явке по эпизоду с автомобилем Куйвашева не указано, каким именно способом был вскрыт и угнан внедорожник. Между тем серия краж автомобилей, за которую осужден Чукалкин и в которой обвиняется Басаргин, проводилась с помощью электронных устройств для отключения охранной автосигнализации. И только внедорожник Куйвашева выбивается из этой серии — в автомобиле было разбито стекло, а потом он был вскрыт. Чукалкин же в своей явке не указал, что автомобиль Куйвашева угонялся с помощью механического проникновения. Поэтому он действительно мог запутаться. Это важный эпизод в защите Басаргина, потому что внедорожник Куйвашева он не угонял», — заявляют представители Дениса Басаргина.
Судебный процесс по делу Басаргина продолжается. Сам обвиняемый находится в тюменском СИЗО. В августе у него заканчивается срок содержания под стражей, поэтому вскоре будет решаться вопрос о мере пресечения.
Ранее сообщалось, что житель Катайска Курганской области Денис Басаргин, по данным прокуратуры, обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а», «б» части 4 статьи 158 УК РФ («Кража, совершенная организованной группой, в особо крупном размере»), а также части 3 статьи 30 УК РФ, пунктами «а», «б» части 4 статьи 158 УК РФ («Покушение на кражу»).
По версии следствия, в 2010 году Басаргин совместно с жителем Свердловской области Дмитрием Чукалкиным (в настоящее время отбывает наказание) объединился в организованную группу для хищения автомобилей представительского класса Тoyota Land Cruiser и Lexus RX350. Впоследствии Басаргин вовлек в совершение преступлений своего двоюродного брата (находится в розыске). В период с февраля 2010 года по январь 2012 года было украдено пять автомобилей. Общий размер ущерба, причиненного потерпевшим, составил более 11 млн рублей.
Один из эпизодов в деле Чукалкина и Басаргина касается угона внедорожника Toyota Land Cruiser Евгения Куйвашева, который был похищен в Тюмени 18 января 2012 года. В то время Куйвашев работал полпредом президента РФ в УрФО и жил в Екатеринбурге. Но в Тюмени, сити-менеджером которой ранее был Куйвашев, осталась его семья, которую и возил на Toyota Land Cruiser водитель, работающий в органах городской власти. Изначально именно водитель проходил по уголовному делу об угоне в качестве потерпевшего, однако через полгода следствия тюменские силовики все же допросили Евгения Куйвашева, и уже он как владелец автомобиля получил статус потерпевшего. Сам внедорожник был найден еще в феврале 2012 года на Челябинском тракте.
В феврале 2013 года Ленинский районный суд Тюмени приговорил Дмитрия Чукалкина к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В отличие от Чукалкина, который заключил сделку со следствием, Денис Басаргин свою вину не признает. В частности, он заявляет, что в день преступления находился дома в Катайске. Кроме того, по рассказам Дениса Басаргина, показания из него выбивались пытками, а наличие у него телесных повреждений рук, онемения, следов от применения электротока зафиксированы протоколом освидетельствования.
Широко известной история с угоном автомобиля Евгения Куйвашева и пытками в тюменских силовых структурах стала благодаря гражданской супруге Дениса Басаргина Алене. Находясь на седьмом месяце беременности, прошлым летом Алена обивала пороги приемных губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и уральского полпреда Игоря Холманских. «Я просто хотела, чтобы ситуация со сфабрикованным против моего мужа делом, когда показания выбивались под пытками, стала известна человеку, чью машину угнали», — говорила тогда Алена. В ответ Куйвашев на одной из пресс-конференций сказал, что правоохранительные органы сами разберутся в деле.