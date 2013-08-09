Угонщик машины Куйвашева отказался давать показания

По мнению защиты Басаргина, запутываться Чукалкину есть в чем. В свое время следователи оформили его явку с повинной, в которой он признавался в угонах внедорожников. «В его явке по эпизоду с автомобилем Куйвашева не указано, каким именно способом был вскрыт и угнан внедорожник. Между тем серия краж автомобилей, за которую осужден Чукалкин и в которой обвиняется Басаргин, проводилась с помощью электронных устройств для отключения охранной автосигнализации. И только внедорожник Куйвашева выбивается из этой серии — в автомобиле было разбито стекло, а потом он был вскрыт. Чукалкин же в своей явке не указал, что автомобиль Куйвашева угонялся с помощью механического проникновения. Поэтому он действительно мог запутаться. Это важный эпизод в защите Басаргина, потому что внедорожник Куйвашева он не угонял», — заявляют представители Дениса Басаргина.