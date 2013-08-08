Народный бунт у городской больницы

Власти Нефтеюганска и Ханты-Мансийского округа отреагировали на требования народного схода, прошедшего15 июля с.г. в центре города. Как сообщалось на сайте «Новой», на площадь у здания мэрии вышли более 500 человек, откликнувшихся на призыв матери 6-месячной девочки Вероники Клинкман, умершей в городской больнице из-за того, что медики вовремя не распознали диагноз, а после его внезапного выявления ничего не предприняли для ее спасения.