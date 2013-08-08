Народный бунт у городской больницы

Власти Нефтеюганска и Ханты-Мансийского округа отреагировали на требования народного схода, прошедшего15 июля с.г. в центре города. Как сообщалось на сайте «Новой», на площадь у здания мэрии вышли более 500 человек, откликнувшихся на призыв матери 6-месячной девочки Вероники Клинкман, умершей в городской больнице из-за того, что медики вовремя не распознали диагноз, а после его внезапного выявления ничего не предприняли для ее спасения.
У Вероники обнаружился порок сердца. Она задыхалась, но, по словам матери, завотделением отказывалась ее принимать, ссылаясь на занятость, и в реанимацию малышку отправили слишком поздно.
…К зданию горадминистрации многие мамы пришли с детьми на руках. На сходе начался сбор подписей под обращением к В.В. Путину, которое на данный момент подписали более 3 тысяч горожан.
30 июля в Нефтеюганск прибыли заместители губернатора ХМАО — Югры Андрей Филатов и Алексей Путин (однофамилец президента), после чего подал заявление на увольнение главный врач НГБ Сергей Лысак. Чиновники окружного правительства заверили горожан, что тщательным проверкам будут подвергнуты все городские медучреждения, и проверяться они будут открыто — с участием представителей общественности.
Мэрия провела круглый стол по проблемам здравоохранения, на который были приглашены родители Вероники Клинкман. Глава города Виталий Бурчевский признал, что «недовольство работой больниц и поликлиник копилось годами», заметив, однако, что «это — беда не только Нефтеюганска, но и России в целом».
Межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Ханты-Мансийскому округу — Югре возбудил по факту гибели Вероники Клинкман уголовное дело. Предварительная квалификация преступления — ст. 109 УК РФ, ч. 2 (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).
Фото — uhron.com