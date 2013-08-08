Еще одна собака пострадала от рук человека

Во дворе дома № 37 по улице Тюменская, возле детской площадки, мужчина пырнул ножом местную дворнягу.
Об этом случае, произошедшем второго августа, рассказала председатель тюменского «Общества защиты животных» Анна Москвина. По ее словам, мужчина во дворе дома возле детской площадки нанес удар ножом в горло бездомной собаке по кличке Барон. На площадке в это время находилось около 30 детей. На крики и плач детей выбежали родители, которые вызвали полицию и организации помощи животным. Собаке сделана операция, состояние тяжелое, в настоящее время она находится под наблюдением ветеринаров.
Подозреваемый в преступлении, информацию о котором подтверждают в полиции, местный житель. По словам соседей, которые передают зоозащитники, его восьмилетний сын со старшим другом регулярно кидал камни и пинал собаку. Когда это произошло в очередной раз, 29 июля, собака мальчика укусила. Никого из других детей, по словам соседей, собака ранее никогда не кусала, причем дети с ней постоянно играли и даже катались на ней. По словам жителей, была вызвана служба отлова по факту укуса, которая приезжала, но собаку, спрятавшуюся под машину, отлавливать не стала.
Второго августа подозреваемый вышел с ножом во двор и ударил собаку в горло. Жители двора дали свидетельские показания, выразили готовность участвовать в судебном процессе и ждут наказания преступника. Заявителем в полиции выступило «Общество защиты животных». По данному преступлению предусмотрено наказание по ст. 245 УК РФ. В ходе судебного процесса будут поданы иски на возмещение морального вреда семьям, чьи дети стали свидетелями преступления. Сейчас, как сообщают в полиции, по факту проводится проверка, будет возбуждено уголовное дело.
Как считает председатель «Общества защиты животных», причины таких преступлений в городе — отсутствие эффективных и законных мер по регулированию численности бездомных животных, отсутствие элементарной экологической грамотности чиновников и населения в сфере обращения с домашними животными. «Итоги работы муниципальной службы отлова за этот год неутешительны — резко возросло количество отловов, выделяемые на отлов бюджетные средства также увеличились, а вот число укусов бездомными животными также резко возросло. Вышло, что в результате интенсивных отловов только увеличилось количество агрессивных животных и опасность для населения возросла, — считает Москвина. — О возможности таких страшных результатов предупреждали ученые и специалисты, но к ним не считают нужным прислушиваться»