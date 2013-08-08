Еще одна собака пострадала от рук человека

Подозреваемый в преступлении, информацию о котором подтверждают в полиции, местный житель. По словам соседей, которые передают зоозащитники, его восьмилетний сын со старшим другом регулярно кидал камни и пинал собаку. Когда это произошло в очередной раз, 29 июля, собака мальчика укусила. Никого из других детей, по словам соседей, собака ранее никогда не кусала, причем дети с ней постоянно играли и даже катались на ней. По словам жителей, была вызвана служба отлова по факту укуса, которая приезжала, но собаку, спрятавшуюся под машину, отлавливать не стала.