nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Опасность сверху: над головами горожан висит кусок бетона

7 августа 2013, 15:16
Дом № 96 на улице Герцена в самом центре города таит в себе опасность для прохожих: на втором этаже висит кусочек бетона и болтается на ветру.

Дом № 96 на улице Герцена в самом центре города таит в себе опасность для прохожих: на втором этаже висит кусочек бетона и болтается на ветру.

Реконструкция строения ведется с 2007 года. Из старой пятиэтажки здесь растет семиэтажное офисное здание.

О том, что бетонный булыжник угрожает пешеходам, проходящим у здания, сообщил житель города Павел 26 июля. Сегодня информация подтвердилась: кусочек бетона действительно продолжает находиться на втором этаже реконструируемого строения.

По телефонам, размещенным на информационном щите стройки, никто не отвечает. Информация направлена в Главное управление строительства Тюменской области.

#Новости#Усть-Тегусское месторождение#ВК Тюмень#Безопасность#Недвижимость#Женя#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Вчера, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Вчера, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25