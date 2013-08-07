Опасность сверху: над головами горожан висит кусок бетона

Дом № 96 на улице Герцена в самом центре города таит в себе опасность для прохожих: на втором этаже висит кусочек бетона и болтается на ветру.
Реконструкция строения ведется с 2007 года. Из старой пятиэтажки здесь растет семиэтажное офисное здание.
О том, что бетонный булыжник угрожает пешеходам, проходящим у здания, сообщил житель города Павел 26 июля. Сегодня информация подтвердилась: кусочек бетона действительно продолжает находиться на втором этаже реконструируемого строения.
По телефонам, размещенным на информационном щите стройки, никто не отвечает. Информация направлена в Главное управление строительства Тюменской области.