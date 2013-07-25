Хит лета - квартиры с выгодой до 200 000

Специальную акцию «Летнее предложение»* предлагает тем, кто планирует купить квартиру в Тюмени, Группа компаний «Меридиан Констракшн». С 15 июля по 31 августа квартиру можно купить по привлекательной цене. Выгода может составить до 200 тысяч рублей.
«Летнее предложение» распространяется только на 50 квартир, расположенных в ЖК «Новый мыс», домах "Добрый" и «В Восточном-2» . В домах первой очереди ЖК «Новый мыс» до конца лета можно купить 3-комнатную квартиру - с выгодой до 120 000 рублей, а 2-комнатную до 50 000 рублей. До ввода домов в эксплуатацию осталось менее полугода.
По-настоящему уникальным для рынка сегодня можно назвать предложение на квартиры в кирпичном, 9-ти этажном доме «В Восточном-2»: 2-комнатную, площадью 50,8 м.кв - можно приобрести с выгодой до 200 000 рублей, 1-комнатную (36,96 м. кв.) - 150 000 рублей. В доме "Добрый" в рамках акции на «однушки» (33,81 м.кв.) цена снизилась на 90 000 рублей и составляет сегодня 1 950 тыс. рублей, на "двушки" (51,96 м.кв.) выгода составляет 60 000 руб.
В оплату за квартиру принимаются всевозможные субсидии. Компания предлагает приобрести квартиру с помощью ипотечных кредитов банков-партнеров. Ипотечный брокер** «Меридиан Констракшн» осуществляет сопутствующую продажам бесплатную услугу по подбору ипотечного продукта, оформлению заявки на ипотечный кредит в офисе компании, уведомлению покупателя о решении банка-партнера.
По всем вопросам можно получить консультацию в центральном офисе компании (ул. Советская, 51/1, 7-й этаж), по тел. (3452) 52-92-52. Квартиры в Тюмени от застройщика можно посмотреть в удобное время: экскурсию проведут специалисты демонстрационных офисов.
Договоры участия в долевом строительстве проходят государственную регистрацию. С проектными декларациями вышеперечисленных объектов строительства можно ознакомиться на сайте www.meridian72.ru в разделе «новости»..
* Акция действует на ограниченное предложение однокомнатных квартир. Организатор акции ООО «Меридиан Констракшн». Условия акции могут изменяться. Предложение ограничено. Скидки по акциям не суммируются между собой.
** Ипотеку предоставляют банки-партнеры: ОАО «Сбербанк России» - генеральная лицензия Банка России №1481 от 08.08.2012.; ЗАО «ВТБ24» - генеральная лицензия Банка России 1623.
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