Хит лета - квартиры с выгодой до 200 000

По-настоящему уникальным для рынка сегодня можно назвать предложение на квартиры в кирпичном, 9-ти этажном доме «В Восточном-2»: 2-комнатную, площадью 50,8 м.кв - можно приобрести с выгодой до 200 000 рублей, 1-комнатную (36,96 м. кв.) - 150 000 рублей. В доме "Добрый" в рамках акции на «однушки» (33,81 м.кв.) цена снизилась на 90 000 рублей и составляет сегодня 1 950 тыс. рублей, на "двушки" (51,96 м.кв.) выгода составляет 60 000 руб.