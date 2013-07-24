Живи по-особенному уже сегодня!

Дан старт продажам готовых квартир в Александровском дворике - особенном доме микрорайона «Александровский садЪ»! А это значит, что мечта жить в историческом центре города может осуществиться уже сегодня.
Александровский дворик имеет наиболее выгодное месторасположение в плане комплексной застройки микрорайона. Он находится на возвышенности в некотором удалении от крупных транспортных магистралей. Из окон квартир открывается прекрасный вид на реку, заречную часть города и Загородный сад.
Александровский дворик имеет множество особенностей, позволяющих жить достойно и с удовольствием:
- охраняемая закрытая территория двора позволяет чувствовать свою защищенность и спокойствие за сохранность жилища;
- в собственной парковой зоне с многолетними деревьями можно приятно проводить свой досуг, совершать прогулки и отдыхать в тени деревьев;
- уникальная архитектура фасада в виде эркерных выступов создает неповторимость не только облика дома, но и придает «изюминку» гостиным комнатам, позволяя находить необычные решения для интерьера квартир;
- небольшое количество квартир в доме и отсутствие коммерческих помещений на 1 этаже создает приватность жителей дома и ограждает от лишнего шума и загазованности. Уже сегодня возможно приобретение готовых 1-, 2-, 3-, 4-комнатных готовых квартир различных площадей и планировочных решений.
Купить понравившуюся квартиру можно не только за счет собственных средств, но и используя кредитные средства любого банка, а также государственные сертификаты и субсидии.
Более подробную информацию можно получить на официальном сайте проекта alsad72.ru. Но как говорится, лучше один раз увидеть… Совершить экскурсию в Александровский дворик, сравнить все варианты планировок, получить не только ответы на все вопросы и консультацию по оформлению сделки и подбору банка с наиболее выгодными условиями. Все это можно сделать, приехав в офис продаж по адресу: г. Тюмень, ул. Циолковского, д. 1, офис 143.
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