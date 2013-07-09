Председатель выделял участки за пределами своего общества

Следствием установлено, что на протяжении нескольких лет Вадим Земеров, являясь председателем правления садоводческого общества «Ягодное», за денежное вознаграждение в среднем в размере 50 тысяч рублей выделял земельные участки за пределами территории общества, фактически распоряжаясь землей, на которую у общества никаких прав не было. В общей сложности за время своей преступной деятельности им было незаконно реализовано свыше 190 земельных участков на общую сумму почти 10 млн рублей.