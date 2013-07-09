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Председатель выделял участки за пределами своего общества

9 июля 2013, 14:10
За отдельную плату председатель садового общества выделял земли, не принадлежащие ему по праву. Им было незаконно реализовано свыше 190 земельных участков.

Следствием установлено, что на протяжении нескольких лет Вадим Земеров, являясь председателем правления садоводческого общества «Ягодное», за денежное вознаграждение в среднем в размере 50 тысяч рублей выделял земельные участки за пределами территории общества, фактически распоряжаясь землей, на которую у общества никаких прав не было. В общей сложности за время своей преступной деятельности им было незаконно реализовано свыше 190 земельных участков на общую сумму почти 10 млн рублей.

В настоящее время Вадим Сергеевич Земеров объявлен в федеральный розыск. Граждан, располагающих информацией о месте нахождения разыскиваемого, а также пострадавших от его преступных действий пресс-служба УМВД РФ по Тюменской области просит обращаться в СЧ СУ по г. Тюмени (следователь Коптяева Юлия Владимировна) тел. (3452) 794-346.

#Новости#Умвд по тюменской области#Земельные участки#Мошенничество#Садовое общество#Недвижимость#Женя#Общество
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