Закон обяжет застройщиков выплачивать компенсации пострадавшим на объекте

Работа на строительной площадке небезопасна. По статистике в Тюменской области в 2012 году около четверти всех пострадавших на производстве – работники стройорганизаций. Выплачивать компенсации пострадавшим теперь будет застройщик.

Сюжет Недвижимость