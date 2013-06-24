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Закон обяжет застройщиков выплачивать компенсации пострадавшим на объекте

24 июня 2013, 13:06
Работа на строительной площадке небезопасна. По статистике в Тюменской области в 2012 году около четверти всех пострадавших на производстве – работники стройорганизаций. Выплачивать компенсации пострадавшим теперь будет застройщик.

Работа на строительной площадке небезопасна. По данным статистики в Тюменской области в 2012 году около четверти всех пострадавших на производстве – работники строительных организаций. Выплачивать компенсации пострадавшим теперь будет застройщик.

В настоящее время все компенсационные выплаты пострадавшим работникам осуществляются за счет средств Фонда социального страхования РФ в рамках обязательного страхования от несчастных случаев на производстве.

С 1 июля 2013 года вступают в силу поправки в ст. 60 Градостроительного кодекса РФ (Федеральный закон от 28.11.2011 №337-ФЗ), касающиеся возмещения вреда, причиненного вследствие разрушения, повреждения объекта капитального строительства, нарушения требований безопасности при строительстве объекта капитального строительства, требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения.

В связи с принятием поправок, за нарушение требований безопасности на строительном объекте, застройщики или технические заказчики будут обязаны выплачивать компенсации в пользу потерпевшего.

В случае если человек погиб, родственникам потерпевшего будет выплачена компенсация сверх возмещения вреда в размере 3 миллионов рублей, если причинен тяжкий вред, то сумма выплаты составит 2 миллиона рублей, за вред здоровью средней тяжести - 1 миллион рублей, сообщает департамент труда и занятости населения Тюменской области.

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