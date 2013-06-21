За проблемным домом на Мысу следит прокуратура

Прокурор Ленинского округа, Главное управление строительства и инспекция Госстройнадзора по Тюменской области будут держать деятельность ЗАО «Стройимпульс» на контроле до полного исполнения им своих обязательств перед дольщиками. В середине июля они наведаются на объект, чтобы проверить ход работ на проблемном доме.