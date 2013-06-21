За проблемным домом на Мысу следит прокуратура

Жилая многоэтажка в районе улиц Топчева-Аржанова-Академика Сахарова в Тюмени должна была быть достроена в 2011 году, но до сих пор строительство продолжается. Застройщик обещает сдать дом в третьем квартале 2013 года.
Прокурор Ленинского округа Тюмени Алексей Андриянов совместно с заместителем начальника Главного управления строительства Тюменской области Сергеем Киселевым и начальником Управления инспекции Госстройнадзора по Тюменской области Сергеем Бауэром побывал на строительстве проблемного многоквартирного жилого дома.
Застройщик ЗАО «Стройимпульс» приступил к строительству дома в 2008 году и должен был его завершить в третьем квартале 2011 года. Между тем, срок сдачи объекта в эксплуатацию неоднократно переносился.
По словам генерального директора акционерного общества Анатолия Санникова планируемый срок ввода дома в эксплуатацию – третий квартал 2013 года. На объекте необходимо выполнить отделку жилых помещений, подвести и подключить наружные сети электроснабжения, установить и подключить газовую котельную, благоустроить прилегающую территорию. Гендиректор заверил, что примет все меры, направленные на завершение долгостроя.
Прокурор Ленинского округа, Главное управление строительства и инспекция Госстройнадзора по Тюменской области будут держать деятельность ЗАО «Стройимпульс» на контроле до полного исполнения им своих обязательств перед дольщиками. В середине июля они наведаются на объект, чтобы проверить ход работ на проблемном доме.