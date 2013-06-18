Дома цыган в «Европейском» начали демонтировать

Жилые постройки цыган в микрорайоне «Европейском» в Тюмени начали демонтировать. Вероятно, пришло время для их переселения. Компания, занимающаяся строительством микрорайона, уже не первый год обещает покупателям жилья в микрорайоне это сделать, но планы все сдвигаются.
Напомним, компания «Партнер-Инвест» приобрела право аренды на земельный участок в 4-ом Заречном микрорайоне. На территории, где размещены дома цыган, по проекту должны быть построены многоэтажки. «Вопрос переселения – социальный, и решить его силами одной коммерческой компании невозможно», - объяснял застройщик.
Со своей стороны строители договорились с цыганской общиной, заключили соглашение, планировали организовывать строительство домов для их переселения. Первоначально - в районе поселка Мелиораторов, но жители района активно выступили против такого соседства. Затем были версии – Лесобаза, где жители тоже возмутились, и за поселок Березняковский.
Накануне жители домов «Европейского» заметили, что постройки цыган демонтируют. Вероятно, «Партнер-Инвест» изыскал возможность и место для переселения. Тем не менее, в компании этот вопрос пока не комментируют.
Фото Олеси Озолс из социальной сети ВК.