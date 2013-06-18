Дома цыган в «Европейском» начали демонтировать

Со своей стороны строители договорились с цыганской общиной, заключили соглашение, планировали организовывать строительство домов для их переселения. Первоначально - в районе поселка Мелиораторов, но жители района активно выступили против такого соседства. Затем были версии – Лесобаза, где жители тоже возмутились, и за поселок Березняковский.