Тюменцы отличились на конгрессе по недвижимости

Тюменские риэлторы, застройщики и журналисты посетили XVII Национальный конгресс по недвижимости в Челябинске. Около 300 специалистов рынка прибыли на конгресс из 70 городов России.
Конгресс состоялся с 6 по 9 июня и включал весьма насыщенную программу: более десятка секций, более 50 докладов, несколько круглых столов и семинаров, бизнес-туры, заседание Национального Совета Российской гильдии риэлторов, съезд РГР, подведение итогов конкурса «Профессиональное признание», консультации для населения, а также культурно-развлекательную программу.
Отметим, что еженедельник о недвижимости и строительстве «Квартирный вопрос» (Тюмень) стал победителем конкурса «Профессиональное признание 2013» в номинации «Лучшее СМИ по освещению рынка недвижимости» в рамках. Сотрудник издания Ирина Сысоева также стала лауреатом конкурса, завоевав первое место в номинации «Лучший журналист по освещению рынка недвижимости». Уникальное для конкурса событие – и СМИ, и журналист того же издания берут первые призы в своих номинациях.
Конкурс ежегодно проводится Российской гильдией риэлторов, в нем принимают участие профессионалы рынка недвижимости со всей России. Тюменское СМИ впервые за историю конкурса удостоилось столь высокой награды – причем соревноваться пришлось с изданиями, среди которых были известные масс-медиа из Москвы и Санкт-Петербурга. «Трудно не оказаться лучшими, когда в редакции работают исключительно талантливые люди, – отмечает главный редактор «Квартирного вопроса» Светлана Ахмеднабиева. – И трудно не оказаться лучшими, когда на протяжении многих лет с нами сотрудничают партнеры, среди которых крупнейшие строительные, риэлторские компании, кредитные организации, а также профессиональные объединения участников рынка недвижимости».
Награждение победителей состоялось 8 июня в рамках XVII Национального конгресса по недвижимости в Челябинске с 6 по 9 июня.
«Конгресс прошёл отлично, правда, было значительно меньше участников, чем в прошлом году. Я связываю это с тем, что в российской экономике есть явные кризисные явления - объёмы продаж недвижимости падают во всех регионах и цены тоже. Тюмень один из последних очагов сопротивления, - прокомментировал директор федеральной риэлторской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов. - Полезно находиться на профессиональных конгрессах, чтобы знать ситуацию во всех регионах России, пообщаться с профессионалами, понять какие тренды сегодня, о чём вообще люди думают, ведь любое будущее событие - это мысли вчерашнего дня. Приятно, что в этом году мы были номинированы на лучший сайт риэлторской компании. Это огромная оценка наших трудов, наш сайт действительно полезен для клиентов, на нём много новшеств - приятно, что это отметили. Также добавлю, что из нашей компании была самая большая делегация - 20 человек, с нами съездили некоторые застройщики нашего города - с ними в течение конгресса обсудили рабочие вопросы».