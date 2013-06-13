Тюменцы отличились на конгрессе по недвижимости

«Конгресс прошёл отлично, правда, было значительно меньше участников, чем в прошлом году. Я связываю это с тем, что в российской экономике есть явные кризисные явления - объёмы продаж недвижимости падают во всех регионах и цены тоже. Тюмень один из последних очагов сопротивления, - прокомментировал директор федеральной риэлторской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов. - Полезно находиться на профессиональных конгрессах, чтобы знать ситуацию во всех регионах России, пообщаться с профессионалами, понять какие тренды сегодня, о чём вообще люди думают, ведь любое будущее событие - это мысли вчерашнего дня. Приятно, что в этом году мы были номинированы на лучший сайт риэлторской компании. Это огромная оценка наших трудов, наш сайт действительно полезен для клиентов, на нём много новшеств - приятно, что это отметили. Также добавлю, что из нашей компании была самая большая делегация - 20 человек, с нами съездили некоторые застройщики нашего города - с ними в течение конгресса обсудили рабочие вопросы».