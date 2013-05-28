Быстро найти квартиру можно в своем телефоне

«Я установил себе приложение «Domun» для сдачи квартир в аренду. Я прихожу в квартиру владельца, осматриваю ее, делаю фото и отправляю объявление на сайт. И квартира сразу участвует в поиске на сайте недвижимости, и она может быть тут же сдана в аренду», - поделился мнением риелтор Александр.