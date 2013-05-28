Быстро найти квартиру можно в своем телефоне

Разработчики портала «НашГород.ру Недвижимость» создали бесплатное приложение «Domun», которое работает на мобильных устройствах. Найти квартиру в наем или выставить объект на продажу теперь можно с телефона или планшета.
Приложение позволяет использовать функционал сайта «НашГород.ру Недвижимость» на своем телефоне. Вы сможете при соединении с интернетом моментально подавать объявления о продаже недвижимости в удобном формате с фотографиями, а также искать комнаты, квартиры, дома и другие объекты, легко управлять своими объявлениями и настройками в любом месте, где бы вы не находились.
Приложение хранится на сервисе Google Play. Его легко установить на портативное устройство (мобильный телефон, планшет и т.д.) с современной версией Android.
«Я установил себе приложение «Domun» для сдачи квартир в аренду. Я прихожу в квартиру владельца, осматриваю ее, делаю фото и отправляю объявление на сайт. И квартира сразу участвует в поиске на сайте недвижимости, и она может быть тут же сдана в аренду», - поделился мнением риелтор Александр.