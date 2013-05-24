Жилищные программы в 2012 году сработали слабовато

В прошлом году по некоторым пунктам программы «Реализация жилищной политики в городе Тюмени на 2012-2014 годы» выполнен малый объем работ. Председатель счетной палаты Владимир Казанцев отметил, что при таких результатах программу придется признать неэффективной.
Из запланированных на жилищные программы 2012 года 4 млрд средств (размер ассигнований, предусмотренных в бюджете города составил 3,5 млрд) израсходовано лишь 2,6 млрд или 74,2% от плана. Об этом счетная палата сообщила в своем отчете.
На заседании постоянной комиссии по градостроительству Тюменской городской Думы и.о. департамента имущественных отношений администрации города Юлия Решетникова объяснила слабую динамику по некоторым мероприятиям программы отсутствием финансовых средств в бюджете на приобретение жилых помещений муниципального жилищного фонда и ограниченным количеством помещений государственного жилфонда для отдельных категорий граждан. «Вместе с тем, при выполнении мероприятий в 2012 году было уделено особое внимание переселению граждан из ветхого и аварийного фонда и перевыполнение планового показателя 85,6%, в связи с чем реализация программы признана удовлетворительной», - пояснила она.
Юлия Решетникова сообщила, что все мероприятия по переселению граждан, запланированные в отчетном периоде, выполнены за исключением жилого дома по улице Первомайской, 32. В этом доме 10 квартир – все они в собственности, то есть с каждым владельцем нужно договориться по выкупной стоимости. «По пяти собственникам достигнуто согласие – помещения изъяты для муниципальных нужд, по четырем собственникам споры решаются в судебном порядке, еще с одним собственником уже подписывается соглашение, поэтому в текущем году планируется работу завершить», - пояснила Юлия Решетникова.
Также выполнены мероприятия по переселению семей муниципального специализированного фонда. «План мы себе ставили 22,8%, фактическое выполнение составило 27,8%», - отметила чиновник.
В 2012 году планировалось отселись 638 граждан из ветхого и аварийного фонда города Тюмени, а переселено 1 187 человек из 450 помещений. «На сегодняшнюю дату с 1 января 2013 года еще переселены 213 человек»,- добавила и.о.департамента.
Вместе с тем по ряду других показателей наблюдается слабая динамика – этого в департаменте не отрицают. Например, при плане в 16,8% обеспечения жильем малоимущих граждан, стоящих на учете, составляет 1,2%. Такой низкий показатель объясняется недостатком финансирования на эти цели.
Подпрограмма «Молодая семья», являющаяся часть федеральной целевой программы «Жилище», также, по мнению счётной палаты исполнена плохо. «За 1 полугодие 2012 года значение показателя «количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия» равнялось 0 человек», - сообщается в отчете палаты.
По словам Юлии Решетниковой, план на 2012 год составлял 2600 единиц, а по факту зафиксировано – 658. «Всего в 2012 году выплаты получили 2015 семей. Цифра 658 – это только те, кто стоял на получение субсидии в 2012 году, остальные семьи, получившие субсидии, – те, кто были заявлены 2010-2011 годах», - сообщила она и отметила, что уровень освоения этих расходов носит заявительный характер, то есть зависит от инициативы самих молодых семей, от того, как быстро они соберут все необходимые документы.
Владимир Казанцев отметил, что в целом из шести показателей результативности выполнения по четырем исполнение не превышает 85%. «Согласно положению, действующему в городе, это один из основных пунктов признания программы неэффективной. Работать нужно в тех рамках, которые сами для себя когда-то определили», - прокомментировал он.