Жилищные программы в 2012 году сработали слабовато

По словам Юлии Решетниковой, план на 2012 год составлял 2600 единиц, а по факту зафиксировано – 658. «Всего в 2012 году выплаты получили 2015 семей. Цифра 658 – это только те, кто стоял на получение субсидии в 2012 году, остальные семьи, получившие субсидии, – те, кто были заявлены 2010-2011 годах», - сообщила она и отметила, что уровень освоения этих расходов носит заявительный характер, то есть зависит от инициативы самих молодых семей, от того, как быстро они соберут все необходимые документы.