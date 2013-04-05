Участки в Гусево и Московском тюменские многодетные семьи получат в 2014 году

На сегодняшний день распоряжением правительства Тюменской области от 07.02.2013 №129-рп из регионального фонда софинансирования расходов для направления в бюджеты муниципальных образований выделено 11 916,166 тыс. рублей на формирование и постановку на кадастровый учет 1066 земельных участков. Со всеми муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении в 2013 году субсидий из регионального фонда софинансирования расходов.