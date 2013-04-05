Участки в Гусево и Московском тюменские многодетные семьи получат в 2014 году

Ориентировочно в первом квартале 2014 года многодетные семьи, вставшие в Тюмени в очередь на получение земельных участков, получат их в селе Гусево и поселке Московском. Это порядка 770 участков.
С 12 октября 2011 по 01 апреля 2013 года в 26 муниципальных районах Тюменской области, включая городской округ Тюмень, принято на учет в целях бесплатного предоставления земельных участков 6 615 многодетных семей, в том числе: 2729семьи в городе Тюмени; 3886 – в муниципальных районах Тюменской области.
В 2011—2012 годах земельные участки общей площадью 101,8 га предоставлены 802 многодетным семьям. За первый квартал 2013 года в 26 муниципальных образованиях юга Тюменской области семьям, имеющим трех и более детей, предоставлено 247 земельных участков общей площадью 38,5 га. Таким образом, за период 2011–2013 годы по состоянию на 01 апреля 2013 предоставлено 1049 земельных участков общей площадью 140,3 га, информирует областной департамент имущественных отношений.
В 2013 году в целях обеспечения формирования и постановки на кадастровый учет свободных земельных участков для предоставления семьям, имеющим трех и более детей, в муниципальных образованиях Тюменской области долгосрочной целевой программой «Основные направления развития земельных отношений в Тюменской области на 2013—2015 годы» запланировано 24 млн 140 тысяч рублей.
На сегодняшний день распоряжением правительства Тюменской области от 07.02.2013 №129-рп из регионального фонда софинансирования расходов для направления в бюджеты муниципальных образований выделено 11 916,166 тыс. рублей на формирование и постановку на кадастровый учет 1066 земельных участков. Со всеми муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении в 2013 году субсидий из регионального фонда софинансирования расходов.