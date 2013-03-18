Тюменские риэлторы хотят обучаться

Провела мероприятие директор по продажам ГК «ТИС» Татьяна Палецких. Она рассказала о том, с какого момента новостройка превращается во вторичное жилье, об особенностях реализации квартир на первичном рынке жилья, о рисках, связанных с приобретением «долевки», и о нивелировании этих рисков. Также Татьяна поделилась опытом продвижения новостроек и подсказала множество способов поиска клиента, желающего купить квартиру в строящемся доме.