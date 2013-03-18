Тюменские риэлторы хотят обучаться

В Школе продаж для риэлторов 14-го марта был аншлаг – более 80 сотрудников тюменских агентств недвижимости стали слушателями мастер-класса «Особенности продаж новостроек».
Провела мероприятие директор по продажам ГК «ТИС» Татьяна Палецких. Она рассказала о том, с какого момента новостройка превращается во вторичное жилье, об особенностях реализации квартир на первичном рынке жилья, о рисках, связанных с приобретением «долевки», и о нивелировании этих рисков. Также Татьяна поделилась опытом продвижения новостроек и подсказала множество способов поиска клиента, желающего купить квартиру в строящемся доме.
Столь высокий интерес к заявленной теме организаторы Школы продаж объясняют, во-первых, явным дефицитом развернутой, полной и объективной информации по «первичке», а во-вторых, постоянно растущим спросом потенциальных покупателей к данному сегменту рынка. «Риэлторы должны в совершенстве знать ситуацию и все нюансы, связанные с приобретением квартир в новостройках, мы рады помочь им получить эти знания», - говорит Татьяна Палецких.
А в предыдущий день, в рамках Школы также был проведен тренинг «Стратегия и техника ведения деловых переговоров». Тренинг был построен таким образом, что каждый участник смог увидеть свои ошибки в ведении переговоров и получить алгоритм их исправления.