Недобросовестных застройщиков выявят внеплановые проверки без предупреждений

В Госдуму 14 поступил законопроект, предлагающий помимо плановых проверок объектов долевого строительства организовывать еще и внеплановые, чтобы вовремя выявить недобросовестных застройщиков.
Автор поправок в федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и иные законодательные акты РФ депутат Госдумы Александр Хинштейн. По его мнению, документ является «логичным и последовательным продолжением той работы, которую ведет сегодня рабочая группа «Единой России» по защите прав вкладчиков и дольщиков».
«Он направлен на предупреждение недобросовестных застройщиков во избежание появления новых обманутых дольщиков», - подчеркнул парламентарий, передает его слова официальный сайт партии. Законопроектом предлагается ввести отдельный порядок проверки тех юридических лиц и предпринимателей, которые осуществляют долевое строительство.
Хинштейн пояснил, что на сегодняшний день, согласно закону о защите прав предпринимателей, плановые проверки могут проводиться только раз в три года, а все внеплановые проверки могут проводиться исключительно с согласия прокуратуры. Однако ситуация с долевым строительством, на которую также распространяются требования закона, выходит за рамки этой логики, считает автор законодательной инициативы.
«Суть наших поправок сводится к тому, что органы, осуществляющие надзор в долевом строительстве, органы исполнительной власти субъектов РФ, имеют право выходить на внеплановые проверки застройщиков при целом ряде обстоятельств, в том числе, и при поступлении обращений и заявлений граждан, органов власти или сообщений СМИ, где содержатся сведения о нарушении со стороны застройщиков», - рассказал депутат. Он также уточнил, что внеплановая выездная проверка может быть проведена контролирующим органом незамедлительно с извещением органа прокуратуры. При этом предварительного уведомления застройщика или того лица, которое осуществляет привлечение средств граждан, не допускается. «Это крайне важная норма, потому что она позволит органам власти оперативно реагировать на любые сигналы и заявления о нарушении со стороны застройщиков прав граждан», - подчеркнул руководитель рабочей группы Партии.
По словам Хинштейна, такая оперативность позволит «на ранних стадиях блокировать проблемные ситуации и не доводить дело до крайностей, когда застройщик исчезнет, и у людей возникнут сложности». Кроме того, законопроект вносит дополнения в ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов». Согласно документу, государственное регулирование в области долевого строительства должно осуществляться уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Он будет вправе издавать соответствующие правовые акты, методические рекомендации, запрашивать всю необходимую информацию, документы. «Исходя из сегодняшних реалий и тех поручений, которые уже подготовлены правительством России, таким уполномоченным органом является министерство регионального развития. Минрегион эту инициативу также поддерживает», - сообщил Хинштейн.
Парламентарий также обратил внимание, что данный законопроект разработан в соответствии с перечнем поручений президента по вопросам защиты прав дольщиков от 5 сентября 2011 года. «Важно отметить, что речь не идет о том, что государство отходит от ранее взятого курса на то, чтобы не «кошмарить» бизнес. Речь идет о конкретных ситуациях, конкретной сфере долевого строительства, где, как мы считаем, должен быть более серьезный инструментарий, нежели в других сферах, поскольку речь идет о массовых нарушениях прав десятков тысяч граждан», - заявил он.
По данным рабочей группы партии «Единая Россия», по состоянию на 1 января текущего года общее число пострадавших обманутых дольщиков составляет 86 тысяч 515 в 62 субъектах РФ.