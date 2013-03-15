Недобросовестных застройщиков выявят внеплановые проверки без предупреждений

«Суть наших поправок сводится к тому, что органы, осуществляющие надзор в долевом строительстве, органы исполнительной власти субъектов РФ, имеют право выходить на внеплановые проверки застройщиков при целом ряде обстоятельств, в том числе, и при поступлении обращений и заявлений граждан, органов власти или сообщений СМИ, где содержатся сведения о нарушении со стороны застройщиков», - рассказал депутат. Он также уточнил, что внеплановая выездная проверка может быть проведена контролирующим органом незамедлительно с извещением органа прокуратуры. При этом предварительного уведомления застройщика или того лица, которое осуществляет привлечение средств граждан, не допускается. «Это крайне важная норма, потому что она позволит органам власти оперативно реагировать на любые сигналы и заявления о нарушении со стороны застройщиков прав граждан», - подчеркнул руководитель рабочей группы Партии.