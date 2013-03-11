Тюменцев ждет весенняя ярмарка ипотеки

Так что человек, решивший приобретать квартиру, избавляется от необходимости ходить за консультациями сначала к риэлтору, затем в банк, а затем - к брокеру. Ярмарка дает возможность обойти всех специалистов в радиусе 20 метров. Иными словами, 30-40 минут, потраченных на визит в Технопарк, превращаются в способ и найти жилье, и подобрать кредит, и неплохо сэкономить на этом. Ярмарка пройдет 16 марта с 10 до 17 ч. Участие - бесплатное.