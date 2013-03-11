Тюменцев ждет весенняя ярмарка ипотеки

«Ипотечный кредит становится решением квартирного вопроса для всё большего количества россиян. Но многим кажется, что это слишком сложно, а потому откладывают это решение на вечное «потом», - комментируют организаторы весенней ипотечной ярмарки - федеральная риэлторская компания «Этажи».
Нужна ли вам ипотечная ярмарка?
- Да, если вы планируете покупку недвижимости - на вторичном, первичном или загородном рынках.
- Да, если вы хотите оформить ипотеку, но не знаете, какие банки региона занимаются этим, и в чем состоят детали процесса.
- Да, если вы гость города и решили переехать в областную столицу либо купить здесь жилье для сдачи в аренду.
- Да, если вы любите экономить по-крупному.
- Нет, если жилищный вопрос вас совсем не интересует.
Кстати, те, кто хочет продать имеющееся жилье, тоже проведут здесь время с пользой - для этого достаточно узнать у специалистов о программе «Все включено!», которая разработана компанией для собственников, желающих продать свою квартиру качественно и быстро.
На ярмарке можно подобрать подходящее жилье с помощью специалистов по недвижимости, подробно узнать об ипотечных программах 15 крупных банков региона (ОАО «Сбербанк», ЗАО Банк «ВТБ-24», ЗАО АКБ «Абсолют Банк», ОАО «Уралсиб», ОАО «Запсибкомбанк», ОАО «Ханты-Мансийский Банк», ОАОАКБ «Росбанк» и др.) и сравнить их с помощью ипотечного брокера. А благодаря льготам для клиентов «Этажей», можно еще сократить расходы на 1-1,25% банковских ставок и получить скидку на новостройки. Также в рамках мероприятия можно получить консультации по жилищным программам, действующим в регионе.
Так что человек, решивший приобретать квартиру, избавляется от необходимости ходить за консультациями сначала к риэлтору, затем в банк, а затем - к брокеру. Ярмарка дает возможность обойти всех специалистов в радиусе 20 метров. Иными словами, 30-40 минут, потраченных на визит в Технопарк, превращаются в способ и найти жилье, и подобрать кредит, и неплохо сэкономить на этом. Ярмарка пройдет 16 марта с 10 до 17 ч. Участие - бесплатное.
Мероприятие состоится 16-го марта в тюменском Технопарке (ул. Республики, 142), с 10 до 17 часов.
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