Высокие темпы строительства требуют увеличения мощностей

Как сообщают в пресс-службе энергокомпании, для обеспечения качественного и надежного энергоснабжения как новых, так и уже подключенных потребителей, ОАО «Тюменьэнерго» реализует целый ряд мероприятий по модернизации энергооборудования и комплексному техническому перевооружению. В прошлом году для технологического присоединения крупного торгового центра проведены работы по увеличению трансформаторной мощности ПС-110/10кВ «Новотехническая», в том числе реконструкция двух ячеек 10кВ ЗРУ-10кВ на данной подстанции, установка современного высокотехнологичного оборудования. Также была произведена замена одного из трансформаторов ПС 110/35/10кВ «Центральная» на более мощный. Данная подстанция обеспечивает электроснабжение большого числа коммунально-бытовых и административных учреждений, объектов социальной сферы центральной части областной столице.