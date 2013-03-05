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Высокие темпы строительства требуют увеличения мощностей

5 марта 2013, 15:51
Количество подключений к энергетическим сетям «Тюменьэнерго» выросло за последний год в 1,5 раза. Такой рост вызван не только большими объемами строительства в регионе.

Количество подключений к энергетическим сетям «Тюменьэнерго» выросло за последний год в 1,5 раза. Такой рост вызван не только большими объемами строительства в регионе, но и мероприятиями по повышению доступности энергетической инфраструктуры, которые реализуются на всей территории деятельности ОАО «Тюменьэнерго».

Увеличение потребности в выдаче электрической мощности – одна из главных особенностей развития Тюменской области в последние годы. На протяжении нескольких лет в регионе высокими темпами идет строительство и ввод в эксплуатацию жилья, крупных промышленных и торговых объектов. В 2012 году на юге Тюменской области потребление электроэнергии заметно выросло.

За прошедший год на территории деятельности филиала ОАО «Тюменьэнерго» «Тюменские распределительные сети» было подключено около 3 200 точек потребления электроэнергии, из них около 3 000 – мощностью до 15 кВт, и 200 – свыше. Большую часть новых потребителей составляют частные лица. В числе крупных объектов, присоединенных к электросетям областного центра в 2012г - торгово-гостиничный комплекс по улице Горького, объекты жилищного строительства в микрорайонах «Тура», «Восточный-2», МЖК, производственные объекты ОАО «Тюменский аккумуляторный завод».

Как сообщают в пресс-службе энергокомпании, для обеспечения качественного и надежного энергоснабжения как новых, так и уже подключенных потребителей, ОАО «Тюменьэнерго» реализует целый ряд мероприятий по модернизации энергооборудования и комплексному техническому перевооружению. В прошлом году для технологического присоединения крупного торгового центра проведены работы по увеличению трансформаторной мощности ПС-110/10кВ «Новотехническая», в том числе реконструкция двух ячеек 10кВ ЗРУ-10кВ на данной подстанции, установка современного высокотехнологичного оборудования. Также была произведена замена одного из трансформаторов ПС 110/35/10кВ «Центральная» на более мощный. Данная подстанция обеспечивает электроснабжение большого числа коммунально-бытовых и административных учреждений, объектов социальной сферы центральной части областной столице.

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