Тюменских риэлторов обучат новым технологиям

В сезоне 2013 Школа продаж изменит график проведения тренингов и обучающих мероприятий – они будут проходить два дня в неделю (среда, четверг) по 3 часа. Существенно возрастет число практических тренингов, которые будут проводить приглашенные специалисты, расширится и тематика консультационных семинаров. Конечно же, будут приглашаться известные бизнес-тренеры России, как специализирующие на риэлторском бизнесе, так и владеющие более широким кругом тем. В качестве первого такого бизнес-тренера организаторами Школы был приглашен Сергей Азимов, тренер и коуч по организации продаж и переговоров. Он провел мастер-класс, на котором особое внимание уделил эмоциональной составляющей продаж и прочим «фишкам», которые позволяют практически любому человеку стать успешным продавцом – в том числе и недвижимости.