Тюменских риэлторов обучат новым технологиям

Некоммерческое партнерство «Объединение риэлторов Тюменской области» и группа компаний «ТИС» подписали соглашение о сотрудничеству по образовательному проекту «Школа продаж» и тем самым вывели это начинание на новый уровень.
«Без знания новых технологий сегодня невозможно конкурировать, нереально надеяться на успех, Школа продаж даст участникам объединения и технологии, и умение ими пользоваться. Мы приложим все усилия, чтобы и качественный, и количественный уровень слушателей Школы в этом году изменился в существенно лучшую сторону», - подчеркнула на презентации нового сезона Школы 21-го февраля президент НП «ОРТ» Миля Ященко.
За три года деятельности Школы продаж обучение в ней прошли полторы тысячи человек, особый интерес к обучению был зафиксирован в прошлом году – тогда сертификаты получили 917 слушателей. 1,5 тысячи сотрудников агентств недвижимости получили дополнительные знания по технологиям продаж, работе с возражениями, коммуникациям со сложными клиентами. Цифра существенная, но она, уверены организаторы проекта, будет еще расти – «нам проект выгоден и интересен с разных точек зрения. И с точки зрения бизнеса, доля продаж с помощью риэлторских компаний неуклонно растет, и с точки зрения повышения лояльного отношения к ГК «ТИС», к нашим объектам», - говорит Светлана Утешева, коммерческий директор группы компаний «ТИС».
В сезоне 2013 Школа продаж изменит график проведения тренингов и обучающих мероприятий – они будут проходить два дня в неделю (среда, четверг) по 3 часа. Существенно возрастет число практических тренингов, которые будут проводить приглашенные специалисты, расширится и тематика консультационных семинаров. Конечно же, будут приглашаться известные бизнес-тренеры России, как специализирующие на риэлторском бизнесе, так и владеющие более широким кругом тем. В качестве первого такого бизнес-тренера организаторами Школы был приглашен Сергей Азимов, тренер и коуч по организации продаж и переговоров. Он провел мастер-класс, на котором особое внимание уделил эмоциональной составляющей продаж и прочим «фишкам», которые позволяют практически любому человеку стать успешным продавцом – в том числе и недвижимости.