Проект планировки территории за «Калинкой» буду дорабатывать

В ближайшее время проектировщикам будет дано задание проработать проект планировки по улице Профсоюзной за торгово-офисным зданием «Калинка» с учетом всех предложений граждан, высказанных на публичных слушаниях. Об этом сказал депутат Тюменской городской Думы Дмитрий Еремеев.
12 февраля состоялась встреча депутата с жителями избирательного округа. Инициативные тюменцы предложили изменить проект планировки: отодвинуть дорогу по улице Северной от жилой застройки в сторону территории Станкостроительного завода, сделать с двух сторон ее зеленый буфер и предусмотреть многоуровневую парковку возле дома № 78 по улице Просфоюзной, а также проложить проектируемую улицы Володарского четко перпендикулярно Профсоюзной.
Эти же предложения жители высказывали и на публичных слушаниях. Тогда замдиректор департамента градостроительной политики Николай Черепанов заверил, что предложения приняты и будут рассмотрены.
Услышал горожан и губернатор области Владимир Якушев. Организовать процедуру обсуждения и принятия решения он поручил местным властям.
На встрече 12 февраля Еремеев сообщил, что проектировщики в ближайшее время приступят к изменению проекта.