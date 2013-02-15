Проект планировки территории за «Калинкой» буду дорабатывать

В ближайшее время проектировщикам будет дано задание проработать проект планировки по улице Профсоюзной за торгово-офисным зданием «Калинка» с учетом всех предложений граждан, высказанных на публичных слушаниях. Об этом сказал депутат Тюменской городской Думы Дмитрий Еремеев.