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Собственники жилья не должны препятствовать строительству пандусов

4 февраля 2013, 12:26
В многоквартирных домах Тюмени необходимы приспособления для удобного передвижения маломобильной группы населения. Но поскольку ремонт в домах осуществляется за счет его собственников, среди тюменцев появились противники «излишних» мероприятий.

В многоквартирных домах Тюмени необходимы приспособления для удобного передвижения маломобильной группы населения. Но поскольку ремонт в домах осуществляется за счет его собственников, среди тюменцев появились противники «излишних» мероприятий.

На заседании комитета по экономической политике законодатели рассмотрели изменения в Жилищный кодекс РФ, сообщает 1 февраля управление по обеспечению информационной политики Тюменской областной Думы.

Вносимая норма устанавливает, что собственники жилых помещений не должны препятствовать проведению мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к многоквартирным домам независимо от вида жилищного фонда. Большинство жителей Тюменской области стали собственниками жилья. Они теперь решают вопросы по пристрою чего-либо и ремонту в собственном многоквартирном доме. И бывают случаи, что жильцы не дают разрешение на пристрой тех же пандусов. Поэтому этот закон защищает людей, объяснила председатель комитета по экономической политике и природопользованию Инна Лосева.

«Это необходимо не только для инвалидов, но и для тех, кто имеет маленьких детей», - добавил заместитель председателя комитета по экономической политике и природопользованию Андрей Осадчук.

«Сейчас собственники жилья действительно оплачивают ремонтные работы. Однако, что касается этой поправки, проведение мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к многоквартирным домам независимо от вида жилищного фонда предусмотрено бюджетным финансированием. По закону об инвалидах в субъектах РФ, в муниципалитетах выделяются бюджетные средства, для того, чтобы реализовывать этот закон», - отметила Инна Лосева.

Проект будет вынесен в Госдуме на рассмотрение 28 февраля.

#Новости#Пандусы#Недвижимость#Женя#Общество
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