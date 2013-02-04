Собственники жилья не должны препятствовать строительству пандусов

Вносимая норма устанавливает, что собственники жилых помещений не должны препятствовать проведению мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к многоквартирным домам независимо от вида жилищного фонда. Большинство жителей Тюменской области стали собственниками жилья. Они теперь решают вопросы по пристрою чего-либо и ремонту в собственном многоквартирном доме. И бывают случаи, что жильцы не дают разрешение на пристрой тех же пандусов. Поэтому этот закон защищает людей, объяснила председатель комитета по экономической политике и природопользованию Инна Лосева.