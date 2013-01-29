«ТДСК» предоставила квартиру семье погибшего на стройке

Государственная инспекция труда в Тюменской области проводит расследование смертельного случая в ОАО «Тюменская домостроительная компания». Установлено, что погибший не состоял в трудовых отношениях с этой фирмой, но руководитель ОАО «Тюменской домостроительной компании» принял соответствующее решения о возмещении морального вреда семье погибшего. Так как у погибшего остались двое несовершеннолетних детей, и отсутствует своё жильё, руководство ОАО «ТДСК» купило благоустроенную новую квартиру семье.