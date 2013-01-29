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«ТДСК» предоставила квартиру семье погибшего на стройке

29 января 2013, 14:23
Семье погибшего на строительной площадке ОАО «Тюменская домостроительная компания», застройщик предоставил квартиру.

Семье погибшего на строительной площадке ОАО «Тюменская домостроительная компания», застройщик предоставил квартиру.

Государственная инспекция труда в Тюменской области проводит расследование смертельного случая в ОАО «Тюменская домостроительная компания». Установлено, что погибший не состоял в трудовых отношениях с этой фирмой, но руководитель ОАО «Тюменской домостроительной компании» принял соответствующее решения о возмещении морального вреда семье погибшего. Так как у погибшего остались двое несовершеннолетних детей, и отсутствует своё жильё, руководство ОАО «ТДСК» купило благоустроенную новую квартиру семье.

Подробности случая, который произошел на площадке «ТДСК» 14 декабря, пока не разглашаются, поскольку расследование еще не завершено, пояснили в строительной компании.

#Новости#Безопасность труда#ТДСК#Недвижимость#Женя#Общество
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