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Недобросовестные подрядчики тормозят важные стройки региона

23 января 2013, 09:29
Строительство важных для города и Тюменской области в целом приостанавливается из-за недобросовестных подрядных организаций. Заказчику приходится вновь проводить аукционы на работы, что значительно сдвигает их сроки.

Строительство важных для города и Тюменской области в целом приостанавливается из-за недобросовестных подрядных организаций. Заказчику приходится проводить повторные аукционы на работы или решать вопросы с существующим подрядчиком, что значительно сдвигает сроки сдачи.

Накануне губернатор Тюменской области Владимир Якушев посетил Тобольск. Рабочая поездка главы региона началась с посещения Соколовского водозабора, который в настоящее время находится на реконструкции. На начало января 2013 года здесь пробурены и обустроены 10 скважин из 30 предусмотренных проектом, выполнены реконструкция 8 фильтров из 16, другие необходимые работы. Этот объект призван решить основной вопрос - обеспечение Тобольска водой из подземных источников. Это особенно необходимо, учитывая снижение уровня воды в главной водной артерии города – реке Иртыш. После завершения реконструкции Соколовский водозабор будет производить 24 тысячи кубометров воды в сутки. Несмотря на наличие финансирования, работы на водозаборе приостановлены. Причина – существенные недостатки в его проектной документации, которая сейчас находится на доработке.

Именно здесь, на Соколовском водозаборе, губернатор обозначил основную проблему, тормозящую многие социально важные стройки региона, – недобросовестность некоторых подрядчиков.

«Проблема недобросовестных подрядчиков существует. Одна из них – некачественная подготовка проектной документации. Таких примеров, когда по этой причине консервируется объект, достаточно много. Вторая – несовершенство ФЗ № 94. Зачастую выигрывают торги подрядчики, значительно занижая себестоимость работ. В итоге - в дальнейшем не исполняющие свои обязательства. Если бы этих проблем не было, мы бы могли вводить в строй необходимые области объекты гораздо быстрее»,- подчеркнул глава региона.

Владимир Якушев напомнил о тех объектах, строительство которых приостановлено – детсад в 3-м Заречном микрорайоне областной столицы, где уже объявлен второй аукцион по смене подрядчика и многострадальный ДК «Нефтяник». Здесь подрядчик недопоставил предусмотренное контрактом оборудование и затянул сроки выполнения строительно-монтажных работ. «Мы вынуждены обратиться в правоохранительные органы, так как предыдущие разбирательства в арбитражном суде не принесли результатов и компания затягивает все процедуры», - заявил губернатор.

В рамках рабочего визита губернатор рассмотрит и другие жизненно важные вопросы Тобольска. В частности, инвестиционную программу развития города и работу учреждений среднего и высшего профессионального образования, сообщает пресс-служба главы региона.

#Новости#Недобросовестные подрядчики#ДК Нефтяник#Владимир Якушев#Социальные объекты#Недвижимость#Женя#Общество
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