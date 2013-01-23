Недобросовестные подрядчики тормозят важные стройки региона

Накануне губернатор Тюменской области Владимир Якушев посетил Тобольск. Рабочая поездка главы региона началась с посещения Соколовского водозабора, который в настоящее время находится на реконструкции. На начало января 2013 года здесь пробурены и обустроены 10 скважин из 30 предусмотренных проектом, выполнены реконструкция 8 фильтров из 16, другие необходимые работы. Этот объект призван решить основной вопрос - обеспечение Тобольска водой из подземных источников. Это особенно необходимо, учитывая снижение уровня воды в главной водной артерии города – реке Иртыш. После завершения реконструкции Соколовский водозабор будет производить 24 тысячи кубометров воды в сутки. Несмотря на наличие финансирования, работы на водозаборе приостановлены. Причина – существенные недостатки в его проектной документации, которая сейчас находится на доработке.