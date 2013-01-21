Гендиректор компании-застройщика продал общее долевое имущество жильцов

Как сообщает областная прокуратура, гендиректор ЗАО «Ивлан» Владимир Иванов в 2002 году заключил с партнерами по строительству договоры о совместной деятельности и долевом строительстве жилого дома по улице Чаплина в областном центре, на основании которых он не мог распоряжаться общей долевой собственностью на объекте единолично. Однако, игнорируя указанные обстоятельства, Иванов 15 декабря 2006 года привлек к участию в долевом строительстве местного жителя и заключил с ним договор инвестирования на жилое помещение, являющееся общей долевой собственностью.