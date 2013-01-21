Гендиректор компании-застройщика продал общее долевое имущество жильцов

Генеральный директор ЗАО «Ивлан», компания которого вела строительство многоэтажки на Чаплина в Тюмени, продал общее имущество дома. Уголовное дело передано в суд.
Как сообщает областная прокуратура, гендиректор ЗАО «Ивлан» Владимир Иванов в 2002 году заключил с партнерами по строительству договоры о совместной деятельности и долевом строительстве жилого дома по улице Чаплина в областном центре, на основании которых он не мог распоряжаться общей долевой собственностью на объекте единолично. Однако, игнорируя указанные обстоятельства, Иванов 15 декабря 2006 года привлек к участию в долевом строительстве местного жителя и заключил с ним договор инвестирования на жилое помещение, являющееся общей долевой собственностью.
В период с 15 по 18 декабря 2006 года Иванов, как генеральный директор ЗАО «Ивлан», получил от обманутого мужчины 3 млн рублей для инвестирования их в строительство жилого дома по улице Чаплина в Тюмени. Полученные денежные средства Иванов потратил на нужды своего акционерного общества, не поставив в известность о совершенной сделке своих партнеров по строительству. Не получив долгожданное «жилье», пострадавший гражданин обратился в правоохранительные органы.
Прокуратура Тюменской области утвердила в отношении 57-летнего Владимира Иванова обвинительное заключение и направила материалы уголовного дела в Ленинский районный суд г. Тюмени для рассмотрения по существу.
Напомним, дом на Чаплина был введен в эксплуатацию в прошлом году по суду, до этого дом фактически был достроен и долгое время самовольно эксплуатировался жильцами.