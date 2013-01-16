«Свечки» в Тюменском застройщик сдал досрочно

Дольщикам домов ГП-4-5 и ГП-10, в которых 252 квартиры, предлагают прийти 8 февраля – тем, кто купил жилье в доме ГП-10 с 3 по 9 этаж, а 11-го – тем, кто приобрел квартиры выше – до 16 этажа. 12 и 13 февраля подойдут приобретатели квартир в ГП-4-5: сначала с 3 до 9 этажа, а затем – до 16 соответственно.