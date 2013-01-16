«Свечки» в Тюменском застройщик сдал досрочно

Во втором Тюменском микрорайоне в створе улиц П.Артамонова и С.Карнацевича ООО «ПСК «Дом» на год раньше запланированного срока ввело в эксплуатацию новые многоэтажки и приглашают покупателей за ключами.
Новостройки располагаются по адресам: улица Михаила Сперанского, 17 корп.1 (ГП-6), Суходольская, 18 (ГП – 4-3), Станислава Карнацевича, 4 (ГП-4-5) и Михаила Сперанского, 17 (ГП-7, ГП-8, ГП-9). Эти дома введены 27 декабря 2012 года. Всего строительство заняло 2 года.
«Строить быстро, но при этом качественно, нам помогает оптимизация организации строительства, возможность бесперебойного финансирования стройки, а также общий настрой компании на выполнение своих обязательств раньше срока», - комментирует главный специалист отдела маркетинга и продаж компании «ПСК «Дом» Владимир Спиридонов. И это уже не первые объекты компании, введенные раньше запланированного срока.
В адрес дольщиков заказными письмами с уведомлением о вручении уже направлены сообщения о завершении строительства жилых домов и готовности к передаче объектов долевого участия (квартир). В сообщениях застройщик подробно описал порядок передачи квартир дольщикам.
Чтобы дольщики разом не хлынули в офис сумбурным потоком за документами и ключами, застройщик предлагает придерживаться графика.
Так, покупателей 143 квартир дома ГП-6 ждут 4 и 5 февраля. А, чтобы горожане не толпились у входа, предлагается 4 февраля появиться будущим жильцам 1-8 этажей дома, а 5-го – 9-16 этажей.
Владельцы 111 квартир дома ГП-4-3 приглашаются 6 и 7 февраля. Также 6-го ждут покупателей квартир на 1-8 этажах, 7-го - владельцам квартир, расположенных на 9-16 этажах.
Дольщикам домов ГП-4-5 и ГП-10, в которых 252 квартиры, предлагают прийти 8 февраля – тем, кто купил жилье в доме ГП-10 с 3 по 9 этаж, а 11-го – тем, кто приобрел квартиры выше – до 16 этажа. 12 и 13 февраля подойдут приобретатели квартир в ГП-4-5: сначала с 3 до 9 этажа, а затем – до 16 соответственно.
350 квартир в домах ГП-7, ГП-8, ГП-9 предлагают получать с 14 по 15 и с 18 по 20 февраля. Покупатели квартир на 3-9 этажах в ГП-7 приглашаются 14 февраля, а тех, кто купил квартиры выше 9 этажа, за ключами ждут 15 февраля. 18 и 19 февраля в такой же очередности предлагается получить квартиры покупателям дома ГП-8. 20 февраля - владельцам квартир в жилом доме ГП-9.
Получить документы и ключи дольщики смогут по адресу: улица Станислава Карнацевича, 14 в рабочие часы: с 9.00 до 18.00 (не забывайте паспорта и договоры!). В ближайшее время после выдачи ключей новоселам предложат выбрать способ управления домом.